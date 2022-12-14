Новый законопроект о занятости от «Единой России» направлен на защиту прав самозанятых и ИП

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщает сайт «ER.RU» положениям законопроекта было посвящено обсуждение, которое провёл Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев с представителями профильных министерств, Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, новых регионов.

- В сфере трудовых отношений активно вводится автоматизация. Некоторые профессии просто исчезают. Раньше казалось, что те люди, которые обращаются в службу занятости, по сути, потеряли надежду на самостоятельное трудоустройство. Сейчас же эта служба помогает не только безработным, но и тем, кто хочет найти более интересную или высокооплачиваемую работу, - отметил Дмитрий Медведев.

- С принятием новых регионов в состав России начался процесс их правовой интеграции. При работе над законодательством в сфере занятости необходимо в полном объёме защитить права жителей новых территорий. Подумать над гарантиями мобилизованным гражданам и решением ряда других проблем, которые существуют. Также мы запустили в пяти регионах проект «Моя карьера с «Единой Россией». Он оказался востребованным и реализуется с Минтруда. Прошу особое внимание уделить участникам СВО, членам их семей и другим категориям, которые нуждаются в нашей поддержке, - сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь, координатор направления «Хорошая работа - достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев рассказал о новеллах законопроекта. В частности, появляется новая категория - работники, находящиеся под риском увольнения. Предусматривается ряд мер, направленных на обеспечение их временной занятости, иные формы поддержки, а также меры поддержки работодателей, которые находятся в кризисной ситуации, но стремятся к сохранению рабочих мест. Отдельное внимание уделено трудоустройству молодёжи, молодых специалистов. Важная норма, что мы даём право обращаться в службу занятости и получать услуги не только по месту регистрации.

Андрей Исаев отдельно остановился на регулировании деятельности самозанятых и платформенной занятости. Эти направления будут вынесены в отдельные законопроекты.

- Сегодня понятие платформенной занятости в законодательстве отсутствует вообще, а самозанятость обозначена только через налоговое законодательство. В связи с чем возникают социальные конфликты между платформенно занятыми и операторами платформ. Мы знаем о стихийных забастовках таксистов, поэтому обязаны предложить способы основанного на принципах социального партнёрства разрешения возникающих объективных противоречий. То есть урегулировать возникающие в данном случае правоотношения законодательно, - пояснил Андрей Исаев.

Помимо этого, в закон о занятости могут войти положения о мерах поддержки работодателей, которые трудоустраивают членов семей мобилизованных, и непосредственной поддержке таких семей. Одной из мер может стать социальный контракт без определения критерия нуждаемости.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что законопроект можно готовить к рассмотрению.

Ранее были приняты поправки «Единой России» в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную занятость, а также ряд других поправок в законодательство о занятости. Среди них - создание единого портала «Работа России», где доступны все вакансии страны и услуги в сфере занятости.