Сбежавшие из колонии зэки успели угнать «Хонду», два мотоцикла, мопед и велосипед

За побег обоих заключенных приговорили к реальному лишению свободы. Фото: Мария НОВИКОВА

Неоднократно судимые Виталий Козлов и Александр Горлов пустились в бега в июле 2021. Первый сидел за кражу, второй – по наркотической статье. Товарищи незаметно покинули охраняемый периметр. Скрывались два месяца. Ночевали на чужих дачах, в сараях и банях. Там же, чтобы не вызывать подозрений, они приоделись. Уже после того, как осужденных поймали, жители Барабинска с удивлением заметили на одном из них свои пропавшие вещи.

- Горлов и Козлов, отбывая наказание в колонии-поселения ИК-8, находясь на участке местности указанного поселения, совершили побег. В последующем в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение последних было установлено в Тюмени, - пояснил журналисту КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Владимир Меновщиков.

Похождения беглецов в итоге вылились сразу в четыре уголовных дела. В июне прошлого года в Барабинске подельников осудили за угон автомобиля. В декабре в Куйбышеве их признали виновными сразу по пяти эпизодам краж. В поисках еды беглецы залезали в чужие дома и уносили буквально всё, что не приколочено - консервы, лапшу быстрого приготовления, кетчуп, сгущенку, одежду, обувь. Кроме того подельники угнали у селян мопед, велосипед, мотоцикл, Хонду ЦРВ и даже старенький ИЖ Комби.

- Почему решили совершить побег? – поинтересовалась корреспондент КП-Новосибирск у сидящих в клетке рецидивистов. Все вопросы подсудимые проигнорировали.

За побег обоих путешественников приговорили к реальному лишению свободы. Александр Горлов проведет в колонии строгого режима 5 лет и 4 месяца, Виталий Козлов - на месяц меньше.

А еще в пользу учреждений ГУФСИН, сотрудники которых работали сверхурочно, разыскивая беглых преступников два месяца, судья постановил взыскать один миллион триста тысяч рублей.

Стоит добавить, что сроки эти не окончательные. Горлов и Козлов проходят обвиняемыми еще по двум делам об имущественных преступлениях, совершенных за непродолжительный период их нахождения на свободе. Одно рассматривают в суде Советского района, второе – в Первомайском.

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