Депутаты заксобрания Новосибирской области предлагают изменить закон об обращении с биоотходами животных

Заксобрание НСО обратилось к правительству страны с предложением внести изменения в постановление. Фото: Заксобрание НСО

Законодательное Собрание Новосибирской области на 32-й сессии обратилось к Правительству Российской Федерации с предложением изменить требования к обращению биологических отходов животных. Постановлением федерального правительства установлены требования к хранению побочных продуктов животноводства, проведению лабораторных исследований, введен запрет на внесение необработанных, непереработанных побочных продуктов животноводства в почву.

Как рассказал коллегам-законодателям депутат Александр Тепляков, сейчас в Новосибирской области животноводством занимаются 585 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 215 сельскохозяйственных организаций и 370 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Ориентировочная стоимость специализированных площадок для хранения побочных продуктов оценивается для них примерно в 14 миллиардов рублей.

Из всех предприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота, только три имеют или способны создать инфраструктуру по обращению с побочными отходами животных в соответствии с постановлением.

По оценке Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в 2023 году, после проверок Россельхознадзора, возникнет опасность сокращения поголовья крупного рогатого скота в 343 сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, занимающихся разведением крупного рогатого скота молочного и мясного направления с общим поголовьем 37 тысяч голов.

Чтобы не допустить этого, комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям предложил Заксобранию региона обратиться к Правительству страны с целью рассмотреть возможность внесения изменений в постановление.

Конкретно, они будут предусматривать складирование отходов в буртах до внесения в почву, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения, размещенных за пределами границ водоохранных зон водных объектов, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на верхнем плодородном слое почвы без его снятия, без организации специализированных площадок и возможность использования и транспортировки отходов без предварительной обработки и переработки, а также проведения лабораторных исследований (но в соответствии с ветеринарными требованиями), в случае их использования в качестве органических удобрений при внесении в почву с последующей перепашкой.

Александр Тепляков особо заострил внимание на несвоевременность установления требований, содержащихся в этом постановлении:

— Во время проведения СВО может начаться передел собственности в аграрном секторе, — предупредил депутат. — В некоторых областях на западе страны животноводством занимаются пять-шесть крупных холдингов. Мы просто будем расчищать место для мегахолдинга.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил серьёзность рассматриваемого вопроса и выразил надежду, что обращение сессии поддержат регионы и услышит Москва.

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