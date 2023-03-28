В Новосибирском зоопарке волонтеры открыли экологический сезон

Экосубботник в зоопарке собрал более 250 человек. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

Экологический субботник прошел под лозунгом #СохраниКрасоту. Организаторы говорят, что это мероприятие не просто помощь в уборке снега на территории любимого места горожан - зоопарка. Это способ привлечения внимания к ограниченности ресурсов планеты, призыв бережно и ответственно относиться к тому, что дает природа. Все проходит в дружеском формате, с чаепитием, разговорами и обсуждением вопросов экологии.

ЗООПАРК - МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

В этом году акция собрала больше 250 человек: 180 взрослых и 76 детей. Среди десятка организаций в экосубботнике приняло участие предприятие «Эл 6 Новосибирск» - представитель Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области с 2018 года. Его активисты участвуют в различных экологических акциях, организованных при поддержке министерства природных ресурсов и экологии региона. В зоопарк субботним утром из рабочего поселка Линево приехали не только опытные специалисты предприятия, но и активисты молодежного движения «Эл 6 Новосибирск». Ребята - постоянные участники и инициаторы экологических акций в Искитимском районе и Новосибирской области.

СПАСЕМ РЕКУ И ВЫСАДИМ ЛЕС

Уборка снега приближает весну. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

Молодежное движение «Эл 6 Новосибирск» не первый год участвует в акциях «Посади лес», «Эколайк», «Вода России».

- Мы высаживаем деревья на месте пожаров, убираем берег местной реки Койнихи, за нами закреплен заводской парк, где также наводим порядок, следим за родником, чтобы его не засоряли. Всегда готовы поддержать и провести различные культурно-массовые мероприятия для заводчан. Например, недавно отмечали Масленицу. Участвуем в туристических слетах работающей молодежи. В нашем молодежном движении пока около двух десятков человек, но мы надеемся, что сотрудники будут и дальше вступать в наши ряды, - рассказывает лидер совета молодежи «Эл 6 Новосибирск» Кристина Шацких.

Консультант министерства природных ресурсов и развития корпоративного волонтерства Лариса Серова курирует эту акцию со дня ее основания, с 2017 года.

- Мероприятие нам очень близко, оно зародилось в Год экологии, и за все время в нем приняли участие около 800 человек, часть из которых - дети. Все эти 6 лет мы наблюдаем, как наши ребятишки - эколята - растут и становятся взрослыми опытными волонтерами. А это мероприятие все любят, потому что и место в городе одно из самых популярных. Традицию поддержали: каждый год в марте мы начинаем экологический субботник, раскидываем снег, скопившийся за зиму, - так быстрее взойдет трава и теплолюбивые животные перейдут в уличные павильоны, - объяснила Лариса Серова.

«Эл 6 Новосибирск» - участник Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области с 2018 года. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

Сотрудникам «Эл 6 Новосибирск» достались клетки с птицами. Буквально за час они смогли очистить территорию вокруг, а где-то даже и внутри вольеров.

Заместитель министра природных ресурсов Новосибирской области Владимир Шрейдер подчеркнул, что акция стала серьезной традицией и разрослась на территории других регионов. Количество участников экосубботника с каждым годом растет. И несмотря на погоду и уличную температуру, в зоопарк приезжают все больше сотрудников различных предприятий и студентов. Ведь задача не только оказать помощь - это точка сбора для неравнодушных людей, которые заботятся о регионе, в котором живут, учатся и работают.