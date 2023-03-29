Эксперты рассказали, почему россияне отказываются от доллара в пользу юаня

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Думая о том, как лучше разместить свободные деньги и не опасаться резких скачков курса, чаще всего мы просто переводим часть накоплений в другую валюту. На практике это эффективно, такое решение нередко рекомендуют специалисты. Однако оно не единственное, говорят эксперты холдинга «БКС Мир инвестиций».

ОТВЕТ С ВОСТОКА

Еще недавно под другой валютой мы подразумевали доллар США или евро. Но сейчас, когда на операции с наличной валютой действует ряд ограничений, а сама она делится на «дружественную» и не очень, вопрос снова актуален.

На что же можно поменять часть отложенных рублей или купленных ранее долларов, чтобы снизить валютные риски?

Ответ пришел с Востока, от близкого как территориально, так и по духу Китая. Национальная валюта Поднебесной - юань. Если еще год назад мы только слышали о нем, то сегодня это одна из самых динамично растущих валют как для торговых операций (даже если это просто покупка в онлайн-магазине), так и для хранения денег.

По данным «БКС Мир инвестиций», клиенты холдинга в течение последних 5 - 6 месяцев постепенно переходят на хранение сбережений в китайском юане, растет интерес к конвертации в этой валюте, существенно выросли и объемы переводов. Это станет явным трендом и следующего, 2024 года.

В ЧЕМ СИЛА КИТАЙСКОГО ЮАНЯ

Курс этой валюты не свободно плавающий, а значит, он менее чувствителен к колебаниям. К середине этого года аналитики БКС прогнозируют стабильный средний курс доллара США к юаню на уровне 6,95 юаня за доллар США. Более того, начиная со второго полугодия при условии прекращения повышения ставки ФРС и с учетом продолжения темпов динамики ВВП Китая юань может стать еще более привлекательным.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Таким образом, средства, инвестированные в него, можно не только сохранять, но и приумножать. А это как раз то, к чему стремятся многие инвесторы, выбирая другую валюту.

Народный банк Китая контролирует юань за счет высоких требований к имеющимся резервам, это позволяет более надежно защититься от непредвиденных событий. За последние 15 лет эти резервы выросли в три раза, что дополнительно поддерживает стабильность валюты.

С точки зрения экономики стоит отметить, что, например, в июле прошлого года Китай продал за рубеж на 101 миллиард долларов больше товаров, чем купил, а это уже рекордный баланс в торговле и безусловный признак надежности.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЮАНИ ИНВЕСТОРУ

Первыми финансовыми предложениями в юанях, которые появились в России, стали депозиты и облигации, номинированные в валюте КНР. Как отмечают в «БКС Мир инвестиций», эти инструменты подходят для консервативных инвесторов. К примеру, облигации российских компаний в китайской валюте можно легко купить на брокерский счет с помощью мобильного приложения инвестиционной компании.

А если вы квалифицированный инвестор, то можете обратить внимание на структурные продукты. Интересно, что и стоимость входящих в такие продукты российских акций также может быть выражена в юанях. То есть при определении стоимости бумаг их цена в рублях будет разделена на курс российской валюты к юаню.

Дополнительно это поможет избежать возможных рисков в случае ослабления рубля, а укрепление китайской валюты положительно скажется на переоценке стоимости российских активов в структурном продукте. Это значительно увеличивает вероятность получения доходности.

Последние события на финансовых рынках доказывают, что один из самых важных аспектов в инвестировании - это грамотное распределение накоплений.

Диверсификация продуктов по видам, валютам, отраслям, регионам, странам работает на увеличение безопасности вложений. Возможность не держать все деньги только в одной валюте всегда будет одним из важнейших гарантов стабильности вашего кошелька. А юань в настоящее время - это одна из наиболее стабильных развивающихся валют, подчеркивают эксперты БКС.