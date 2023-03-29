Новосибирские преподаватели рассказали, какие качества важны в работе со студентами

Директор колледжа Мария Владимировна Кирсанова и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Валерьевич Грицай со студентами. Фото: НКТТ имени Н. П. Лунина

2023 год Президент РФ объявил Годом педагога и наставника. О том, каким должен быть настоящий наставник и без чего никак не обойтись педагогу, мы поговорили с директором и преподавателями Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина (НКТТ имени Н. А. Лунина).

«ВОЙДЕМ В ПРОЕКТ БЕЗБОЛЕЗНЕННО»

В прошлом году НКТТ имени Н. А. Лунина исполнилось 100 лет. Он носит имя своего самого известного выпускника - машиниста-легенды Николая Лунина. А студенты колледжа с гордостью называют себя лунинцами.

Главная задача учебного заведения - сократить время становления выпускника как специалиста, чтобы он пришел на производство и сразу в него включился. Поэтому студенты пробуют на вкус будущую работу уже на производственной практике. Эта стратегия созвучна запущенному по инициативе Президента РФ проекту «Профессионалитет», цель которого - приблизить обучение к конкретному работодателю.

- Мы войдем в этот проект безболезненно, потому что изначально готовим кадры только для железной дороги. Из нашего колледжа выходят специалисты, которые так нужны сейчас магистрали: локомотивщики, вагонники, путейцы и проводники, - перечисляет директор Мария Владимировна Кирсанова.

Директор колледжа Мария Владимировна Кирсанова. Фото: НКТТ имени Н. П. Лунина

Колледж заботится о профессиональном и личностном развитии студентов даже на каникулах: НКТТ имени Н. А. Лунина участвует в движении студотрядов профессиональных образовательных организаций.

- В студотрядах наши воспитанники получают дополнительный профессиональный и жизненный опыт: глубже понимают свою специальность, у них появляется больше ответственности, осознанности, они учатся проявлять инициативу, развивают лидерские навыки. Это дает им дополнительное творческое развитие, общение, которое их окрыляет. В 2022 году мы заняли первое место среди всех студотрядов средних профессиональных образовательных организаций, - гордится студентами Мария Владимировна, - а в этом году 120 наших ребят во время каникул будут работать проводниками в составе студотрядов.

«ТАКОЕ НЕ ЗАВОЮЕШЬ ЛОЗУНГАМИ!»

По словам директора, качественное образование студентов колледжа базируется на тщательно подобранных педагогических кадрах.

- Все мы работаем ради наших студентов, служим большому делу - воспитанию, обучению будущих железнодорожников. Результаты проявляются в их успехах и победах, в качественных выпусках, в оценках работодателя. Такое не завоюешь лозунгами, - уверена Мария Владимировна.

Педагоги колледжа являются и наставниками: все преподаватели спецдисциплин раньше работали на железной дороге. Они могут привести примеры из своего опыта, поделиться такими знаниями, которых не найдешь ни в одном учебнике или на просторах интернета. К примеру, Владимир Петрович Колокин преподает в НКТТ имени Н. А. Лунина устройство и конструкцию локомотива уже более 13 лет. До этого трудился машинистом электровоза и был машинистом-инструктором. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за предотвращение крупной аварии на железной дороге.

- Для меня важно донести информацию так, чтобы студентам было интересно и понятно. Привожу примеры из своей железнодорожной жизни: какие были ситуации, как с ними справлялся. Выпускники до сих пор звонят, советуются. И конечно, мне хочется, чтобы на первом плане у ребят была любовь к профессии, тогда у них все получится! - поделился с «Комсомолкой» Владимир Петрович.

Преподаватель устройства и конструкции локомотива Владимир Петрович Колокин обучает студентов на тренажере. Фото: НКТТ имени Н. П. Лунина

В ОДНОЙ ЛОДКЕ

Юрий Васильевич Романко тоже трудится в колледже порядка 13 лет: преподает конструкцию, техническое оборудование и ремонт вагонов. Говорит, давно мечтал делиться знаниями, обучать. А от мыслей, что когда-то настанет время уходить, у него щемит сердце.

- За время моей работы колледж кардинально изменился. У нас появились оснащенные аудитории, современные полигоны. Но если бы не было дружного педагогического коллектива, ничего бы у нас не получилось. Мы все в одной лодке идем к общей цели: научить студента, наставить на путь, чтобы он достойно представлял наш колледж на железной дороге, - считает преподаватель.

Юрий Васильевич Романко дает знания по конструкции, техническому оборудованию и ремонту вагонов. Фото: НКТТ имени Н. П. Лунина

С 2020 года в колледже работает Сергей Сергеевич Чулков. После окончания СГУПСа прошел путь от монтера пути до мостового мастера, занимался проектированием в железнодорожной структуре. Однажды понял, что хочет внести свою лепту в повышение уровня образования монтеров пути, и пришел в НКТТ имени Н. А. Лунина обучать путейцев.

- Настоящий преподаватель, наставник должен быть культурным, образованным, причем не только по своему предмету. Быть отзывчивым, рассудительным, справедливым. Уметь разговаривать и уметь слушать. Казалось бы, обычные человеческие качества, но без них никак, - уточняет Сергей Сергеевич.

Сергей Сергеевич Чулков вносит свою лепту в повышение уровня образования монтеров пути. Фото: НКТТ имени Н. П. Лунина

ОТДАВАЯ ВСЕ СИЛЫ

Светлана Григорьевна Дробот преподает в НКТТ имени Н. А. Лунина историю уже 29-й год и до сих пор отдает все силы каждому уроку и в отдельности каждому студенту.

- Я практически не сижу за столом. Стараюсь преподнести материал в виде интриги, проблемы, рассказать так, чтобы все были включены в урок. Не знаю, как вам это передать, но я настолько люблю своих студентов, люблю свой предмет, это дает мне невероятный заряд сил и энергии! - признается Светлана Григорьевна.

Преподаватель истории Светлана Григорьевна Дробот. Фото: НКТТ имени Н. П. Лунина

Преподаватель русского языка и литературы Инга Владиславовна Хованская считает, что главное для наставника - честность.

- Если пообещал - сделай. Сказал, что поможешь, - помоги. Сказал, что не предашь, - не предавай никогда. Тогда студенты ответят взаимностью и благодарностью. Взаимное доверие обязательно должно быть, без него никуда, - добавила свои черты в портрет настоящего педагога Инга Владиславовна.

Преподаватель русского языка и литературы Инга Владиславовна Хованская со студентами. Фото: НКТТ имени Н. П. Лунина

Преподаватель физики и астрономии Екатерина Владимировна Гришманова работает в колледже с 2010 года, пришла сюда после магистратуры и сразу влилась в коллектив. О физических законах рассказывает на примере работы телефонов, бытовой техники, двигателей.

- Очень люблю свою работу, поддерживаю связь с выпускниками. Классно, когда они делятся своими успехами на работе и в жизни. Студенты нас учат той реальности, той жизни, в которой живут. Получается, что наша профессия дает возможность быть на одной волне с подрастающим поколением и в принципе не стареть душой, - рассуждает Екатерина Владимировна.

Преподаватель физики и астрономии Екатерина Владимировна Гришманова. Фото: НКТТ имени Н. П. Лунина

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Директор колледжа Мария Владимировна Кирсанова пришла в НКТТ имени Н. А. Лунина 18 лет назад. При ней он начал стремительно развиваться, стал современным, достойным домом знаний. Здесь не только обучают, но и стараются сделать жизнь студентов интересной: есть отряд волонтеров, отряд проводников, работает отделение Российского союза молодежи, можно попробовать себя в пении, танцах или спорте.

На вопрос о том, каким она видит настоящего наставника и педагога, Мария Владимировна ответила так:

- Для наставника не так важен опыт, как умение быстро принимать решения. А настоящий педагог должен гордо нести свое имя и выражать это профессионализмом, человечностью, внешним видом, внутренним стержнем, оставаясь таким всегда, даже за пределами учебного заведения!