«Консультируют по телефону, но не приходят»: минздрав Новосибирской области ответил на главные вопросы о работе врачей во время вспышки гриппа и ОРВИ

В минздраве рассказали, когда можно вызывать врача при недомогании. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирской области бушует ОРВИ и грипп. Что делать, если вы или ваш ребенок подхватил болезнь, куда звонить и когда ждать врача? На эти вопросы ответила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

— На что в минздрав сейчас чаще всего поступают жалобы?

— Чаще всего люди обращаются с жалобами, что звонили в «скорую помощь», а пришел врач из поликлиники. Такое допустимо. В первую очередь «скорая помощь» выезжает по экстренным случаям. Диспетчеры «скорой» обладают медицинскими знаниями, и если они не видят признаков для оказания неотложной помощи, вызов передается в поликлинику. При обращении мы прослушиваем записи телефонных разговоров, в медицинской информационной системе видно, во сколько вызов поступил и был зарегистрирован, когда передан в поликлинику и когда ей обработан.

Другая группа обращений связана с тем, что людям, звонившим в «скорую», перезванивают из поликлиники, продолжают опрос и дают рекомендации, пока не пришел врач. Такое тоже допустимо. В первую очередь врач приходит на осмотр детей до года, детей дошкольного возраста, беременных женщин и пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Он также должен сказать, в какое примерно время его следует ждать на дом. В основном взрослым, при легком течении заболевания, могут предложить прийти в поликлинику.

— Когда больному не стоит ходить в поликлинику, а ждать врача на дом? С какими симптомами?

— В первую очередь если есть неснижаемая температура, интоксикация с тошнотой, рвотой, сыпь, если был контакт с другими инфекционными больными. Также если имеются тяжелые сопутствующие заболевания: осложнения бронхиальной астмы, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца с осложнениями, сердечная недостаточность.

— По какому телефону нужно вызывать врача?

— Номер 124 уже давно не актуален, но многие продолжают звонить по нему. Сейчас номер единой регистратуры — 122. Так же люди звонят по 112, но это номер экстренных служб. Чтобы вызвать «скорую», нужно набирать 103. Другие способы — вызвать врача через «Госуслуги» или Telegram-канал «Мое здоровье НСО». Звонить напрямую в поликлинику не имеет смысла, так как вызов переадресуется.

— Когда можно звонить?

— Все наши поликлиники работают с 8.00 до 20.00, включая выходные и праздничные дни. Поэтому если у вас или вашего ребенка появились признаки ОРВИ в субботу или воскресенье, не надо ждать до понедельника.

— Можно ли сказать, что в регионе эпидемия ОРВИ?

— Роспотребнадзор не говорил об эпидемии. Но в течение нескольких недель фиксируется повышение порога по ОРВИ.

— Намного ли он превышен?

— Увеличение практически в половину от нормального значения. Радует, что больше 60% случаев — это легкое течение болезни.

ВАЖНО

К трехлетнему ребенку с температурой под 40 градусов не приехали врачи. Вместо этого врач перезвонил и дал рекомендации по лечению. Допустимо ли это?

Вот как на этот вопрос ответила главный врач поликлиники №19 Галина Давидович:

— Абсолютно все дети дошкольного возраста обязательно, без исключений, осматриваются на дому. В первые сутки возможно уточнение состояния ребенка. Обязательно говорят, когда придет врач и что нужно делать до его визита. Максимум врач может прийти на следующий день после вызова. Если это не произошло, нужно снова повторно вызвать врача по службе 122, либо связаться с главным врачом.

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