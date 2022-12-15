«Дети надевали на головы презервативы, девочку увезли на скорой»: что известно о пьяной вечеринке, которую устроил учитель

После вписки на съемной квартире учителя был разгром. Фото: соцсети.

Пьяная вечеринка с вейпами и детьми, которую устроил учитель в Черепаново, наделала много шума. Напомним, 25-летний Марат пришел в сельскую преподавать по программе «Учитель для России», проработал чуть больше года и уволился. А на прощание закатил такую вечеринку, что теперь объяснятся с полицейскими приходится не только ему, но и двум его ученикам и родителям.

Вписку Марат устроил на съемной квартире: он не отрицает, что там были алкоголь, вейпы и школьники, которым от 13 до 17 лет. Кого-то из них учитель приглаисл лично, кто-то увидел его пост в соцсетях.

- В шкафу дети нашли презервативы, стали ради прикола на голову их надевать, раскидывать их, кто-то просто себе забрал, - описывает какую-то дикую историю КП-Новосибирск Марат. - Потом они начали готовить чифирь, а это - совсем жестко! И я докупил еще алкоголя.

В итоге одной из девочек стало плохо - то ли от вейпа, то ли от алкоголя. Когда мама школьницы не смогла дозвониться до нее, пришла на квартиру к Марату. И была в ужасе от увиденного: подростки были в неадекватном состоянии, в квартире - разгром. Была сломана дверца в душевой кабине, валялись горы мусора. Женщина позвонила в полицию и забрала дочку домой. Уже из своей квартиры вызвала девочке скорую - врачи диагностировали у школьницы отравление, она попала в больницу.

Сейчас протрезвевшему учителю приходится не к урокам готовиться, а объясняться с полицейскими. На него составили административный протокол по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции». Марату грозит до 3 тысяч рублей штрафа, возвращаться работать в школу он не собирается.

Завели административное дело и на двух 17-летних учеников Марата - отвечать им придется за потребление алкоголя в местах, запрещенных законом. За это подросткам светит штраф до 1,5 тысяч рублей.

Составили административный протокол и на двух родителей, чьи дети были на вписке. Их могут оштрафовать на сумму до 2 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Душевая — разбита, на полу — презервативы: видео разгромленной квартиры учителя, устроившего вписку с подростками, появилось в соцсетях

Появилось видео разгромленной квартиры учителя, устроившего пьяную вечеринку с детьми в Новосибирской области (подробнее)

«Никто ж не умер от передоза!»: учитель, который устроил пьяную вписку со школьниками, заявил, что алкоголем спасал детей

Учитель, который устроил пьяную вписку со школьниками под Новосибирском, заявил, что спасал детей алкоголем (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber