«Каждый месяц тянут по 1000 рублей!»: родители обвинили детсад в драконовских поборах и угрозах

Родители уверяют: ежемесячно платят взнос в 1000 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Новосибирска Дарья* пожаловалась в редакцию КП-Новосибирск на детсад, куда ходит ее сын. Женщина уверяет: в садике ежемесячно собирают по 1000 рублей с родителей, чьи дети ходят в группу для малышей с ОВЗ. Поборы оправдывают тем, что деньги пойдут на зарплату логопеду. Но его обязан сад предоставить бесплатно. КП-Новосибирск дала слово обеим сторонам конфликта.

«НЕ ОТДАДИМ ВАМ КАРТУ»

- У моего сына проблемы с речью: ему диагностировали ОВЗ, перевели в специализированную группу в садике - там у детей много занятий с логопедом, - рассказала КП-Новосибирск Дарья. – Когда мы оформляли перевод, заведующая дала нам подписать договор, что мы платим попечительский взнос по 1000 рублей в месяц. Это в два раза больше, чем был наш взнос в обычной группе. Причем копию договора на руки не дала – оставила документ у себя.

Дарья говорит, что попыталась возмутиться, задала вопрос, почему они должны платить такие деньги.

- Мне ответили, что взносы пойдут на доплату логопеду – мол, детей много, занятий тоже, а зарплата у логопедов маленькая, - продолжает Дарья. – И пригрозили: «Не будете платить – не отдадим медкарту. И как вы в школу пойдете без нее?».

Дарья уверяет: многие родители предпочли платить и молчать, чтобы не портить отношения с заведующей.

- Но я мириться не собираюсь: буду обращаться в прокуратуру. Каждый месяц тянут по 1000 рублей, а деньги эти не лишние. Если учесть, что только в группе моего сына больше 20 человек, это какая же доплата получается?! Почему родители должны эти деньги платить? - говорит сибирячка и в подтверждение своих слов показывает скрины совершенных переводов на счет детсада.

С квитанциями об оплате родители планирую идти в прокуратуру. Фото: предоставлено героиней публикации.

«ЭТО СМЕШНО!»

Корреспонденты КП-Новосибирск дозвонились до заведующей детсада, и та отреагировала неожиданно:

- Это смешно: тут все педагоги рядом смеются. У нас логопед получает достаточно, - заявила она КП-Новосибирск. – Обращайтесь с запросом в департамент образования – будем официально общаться через них.

Юристы же советуют родителям ни в коем случае не отступать:

- Родители абсолютно правильно решили обращаться в прокуратуру: детям с ОВЗ по закону положены бесплатные занятия с логопедом. И никаких «доплат» от родителей за них никто требовать не может. Попечительский взнос – абсолютно добровольная вещь, заставлять платить его тоже никто не имеет права, - объясняет юрист Константин Зиновьев.

*Имя изменено, но данные мамы ребёнка и номер детского сада есть в редакции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber