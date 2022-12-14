Что произошло в Новосибирске в ночь на 14 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 14 декабря. Фото: Виктория МИНАЕВА / t.me/tereshkovaave

Художественный совет Новосибирска вынес решение по муралу с врачом на улице Фрунзе, 4. Напомним, гигантское панно, написанное мексиканским художником еще в сентябре, хотели снести. Выяснилось, что оно не было согласованно с муниципалитетом. Но на защиту картины встали и горожане, и чиновники.

Мама 6-летнего мальчика, сбитого депутатом в Татарске, не явилась на суд. Заседание должно было состояться 13 декабря. Из-за этого суд перенесли на 23 декабря.

Поликлиники Новосибирской области будут работать без выходных, то есть семь дней в неделю. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Фильм «На тебе сошелся клином белый свет» о Янке Дягилевой вызвал у ее поклонников шквал эмоций. В основном отрицательных. Для фанатов рока времен перестройки имя Янки значит слишком много, поэтому не все из них смогли даже досидеть до конца сеанса.

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