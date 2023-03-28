Алкогольная вечеринка закончилась разборками с битой, поджогом квартиры и трупами

Михаил Черепанов вину не признает. Фото: Мария НОВИКОВА

38-летний Михаил Черепанов сегодня предстал перед Новосибирским областным судом. Следствие считает, что он убил двоих приятелей, а потом попытался сжечь их тела. На заседание пришли родственники погибших, они рассказали, как жертвы попали в злополучную квартиру.

БИТА, НОЖ И ОГОНЬ

За решеткой ранее не судимый житель Алтайского края Михаил Черепанов оказался после бурной алкогольной вечеринки в Новосибирске. 18 мая 2022 двое мужчин и женщина выпивали в съемной квартире пятиэтажки на улице Сибиряков-Гвардейцев, 40.

- Между 38-летним обвиняемым и 48-летним мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой Черепанов достал самодельную биту и нанес не менее 20 ударов мужчине и столько же женщине. После этого он взял нож и ударил им женщину, - рассказали журналисту КП-Новосибирск в региональном управлении СКР.

После расправы, по версии следователей, Михаил решил замести следы и поджечь квартиру. Он нашел легковоспламеняющуюся жидкость, облил ей все вокруг и чиркнул спичкой. Прохожие заметили дым и вызвали пожарных, которые и нашли тела убитых мужчины и женщины. Сотрудники СК установили личности погибших, а оперативники уголовного розыска начали искать пиромана-убийцу.

Вскоре опера вышли на след предполагаемого преступника и доставили его на допрос с следователю. По итогам разбирательства Михаилу Черепанову предъявили обвинение сразу по двум статьям УК:

- Обвиняется в причинении смерти двум лицам и умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб, совершенный путем поджога. Собственнику квартиры причинен ущерб на сумму 709 тысяч 643 рубля, - пояснила журналисту КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Елена Петренко.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОГИБШИХ?

Хозяин сгоревшей двушки на заседание не явился - попросил рассмотреть дело без него. Зато пришли родные погибших - мать убитой 42-летней Елены Фоминых и бывшая супруга 48-летнего Александра Домрачева.

- Я бы не сказала, что он вел плохой образ жизни. Выпивать - выпивал, но он работал. Во-первых, нереально было ему пить, потому что он работал дальнобойщиком, уезжал в командировки. Во-вторых, с детьми он постоянно поддерживал отношения, - рассказала КП-Новосибирск бывшая жена потерпевшего Анна Кондратюк.

У второй погибшей Елены Фоминых осталось трое детей. Женщина жила на Шлюзе. В день трагедии, по словам ее пожилой матери, неожиданно решила поехать в Кировский район Новосибирска.

- Она пошла за сигаретами, минут через 10 позвонила, сказала: «Мама, тут мне позвонили, я наверное уеду в гости». Я спросила: «Куда?». Она: «Да, это самое, в город», - вспомнила последний разговор с дочерью мать потерпевшей Любовь Аксенова.

Что именно объединило многодетную мать, дальнобойщика и безработного приезжего с Алтая - загадка. Как и причина ссоры. Из-за чего произошел конфликт, подсудимый рассказывать не стал, на вопросы корреспондента КП-Новосибирск ответил многозначительным молчанием.

На первом заседании Черепанову огласили обвинительное заключение. С выводами следствия он категорически не согласился. Аргументировать свою позицию намерен после допроса всех свидетелей.

- Какого наказания, как вы считаете, он заслуживает? – поинтересовалась журналист КП-Новосибирск у матери погибшей Елены Фоминых.

- Пожизненного. Я вообще не понимаю, как такой злодей по земле ходит, - резюмировала Любовь Аксенова.

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