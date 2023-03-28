«Вырвали зубы и обожгли все бока»: жительница Новосибирской области обвинила ветеринаров в «порче» сфинкса

Коту 12 лет. Фото: предоставлено Юлией

Жительница Бердска пожаловалась на местную ветеринарную клинику, в которой коту должны были вырвать зубы. Она утверждает, что там кот получил ожоги. Возможно, они появились из-за грелки, которую прикладывали к телу сфинкса во время операции. О необычных последствиях кошачьей стоматологии - в материале КП-Новосибирск.

12-летнего сфинкса по кличке Кот привезли в одну из бердских ветеринарных клиник. У животного были проблемы с зубами.

- Выписали кучу анализов, обследований. В итоге выяснилось, что нужно удалить пять зубов. Операция прошла успешно, под наркозом, вопросов к врачу нет. Мы отдали за лечение 18 тысяч рублей, - рассказала КП-Новосибирск Юлия, хозяйка кота.

Как говорит женщина, кота ей отдали в переноске, и на месте она не заметила ничего странного. Дома питомца достали и увидели по всему телу красные пятна.

Кота забрали из больницы с ожогами. Фото: предоставлено Юлией

- Где-то повреждения были как царапинки, где-то кожа слезала, будто ее чем-то зацепили. На другом боку была ссадина еще крупнее. Я позвонила в клинику, и мне сказали, что повреждения могут быть от грелки, которую прикладывали во время операции. Оказывается, у кота упала температура, и нужно было его греть, чтобы почки не отказали, - объясняет женщина.

После с Юлией связалась врач, которая проводила операцию. Начала заверять, что от грелки таких повреждений быть не могло, потому что на животное не воздействовало ни электричество, ни ток.

- Нам предложили записаться к дерматологу на платной основе. Мы пошли в другую клинику, и нам сказали, что эти болячки могут быть все-таки от грелки. При этом площадь ожогов увеличилась, потому что Коту было больно и он начал себя вылизывать, - рассказала КП-Новосибирск Юлия.

Животному назначили антибиотики и заживляющие мази. По словам хозяйки, за это она отдала еще 5 тысяч рублей.

- Я написала отзыв на клинику. Только после этого мне позвонили, но я не успела взять трубку. Все. Больше со мной никто не связывался, - добавляет Юлия.

КП-Новосибирск дозвонилась до ветклиники. Они рассказали свою версию случившегося.

- Возникновение симптомов термического ожога процесс достаточно длительный, и чтобы появилась реакция кожи в течение часа-двух – это должно быть очень агрессивное воздействие высоких температур или электрического тока. При проведении санации ротовой полости такое невозможно. Время, затрачиваемое на процедуру короткое и в процессе операции достаточно использовать водяные грелки, которые мягко согревают, - рассказала КП-Новосибирск главврач ветклиники. - Также при проведении манипуляций и в период пробуждения не использовались электрокоагуляторы или другие приборы, в том числе электрические грелки, которые могут проводить ток и быстро вызывать видимые глубокие ожоги кожи.

Как уточнили в ветклинике, что причины гнойного воспаления могут быть разные. Например, аллергия на препараты.

- Никаких претензий руководству клиники со стороны владельца не поступало, - говорит главврач.

Также мы обратились за комментарием к юристу правового центра «Алмаз» Захару Глушкову. Он рассказал, на что может рассчитывать Юлия, если пойдет в суд.

- Хозяйка сможет взыскать компенсацию за лечение и моральный вред, если его можно будет доказать. За лечение вернут столько, сколько было потрачено, а вот за моральный вред - 5 тысяч рублей, не больше, - сообщил КП-Новосибирск Захар Глушков.

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