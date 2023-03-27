Энергетики повысили качество электроснабжения в Ордынском районе

Энергетики выполнили внушительный объем работ. Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

В каждом филиале АО «РЭС» есть перечень объектов электрических сетей, имеющих отклонение от нормативных требований, модернизация, реконструкция и ремонт которых требуют приоритетной реализации. Одним из таких объектов, который энергетики взяли на контроль, стал участок электросети на территории Ордынского района Новосибирской области в прибрежной зоне Новосибирского водохранилища. В последние годы благодаря привлекательному месторасположению участков здесь ведется интенсивная индивидуальная жилая застройка.

Суточный мониторинг параметров качества электроэнергии подтвердил: они соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013. Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

При проектировании электросетей на данной территории на каждый дом закладывалась совершенно другая потребляемая мощность, за последние годы она выросла на порядок, этому поспособствовали активное строительство с использованием специализированного электрифицированного инструмента, отопление электричеством да и просто обилие бытовых электроприборов в каждом доме. Поэтому существующие сети просто не справляются с незапланированной возросшей нагрузкой, что сразу же отражается на надежности и качестве электроснабжения местных жителей. Кроме того, энергетики фиксировали на данной территории большой объем технологических и коммерческих потерь электроэнергии.

Энергетики фиксировали на данной территории большой объем технологических и коммерческих потерь электроэнергии. Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Все вышеперечисленные факторы послужили поводом для включения данного участка электросети в инвестиционную программу АО «РЭС». Реконструкцию электрических сетей на данной территории завершили буквально за один месяц.

Общая сумма инвестиций АО «РЭС» на участке в Ордынском районе составила порядка 6,7 миллиона рублей. Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Энергетики выполнили внушительный объем работ: установили две новые комплектные трансформаторные подстанции КТП/КТПН-10/0,4 кВ с мощностью трансформаторов 250 кВА, реконструировали 500 метров воздушных линий классом напряжения 10 кВ, реконструировали 2980,5 метра воздушных линий 0,4 кВ с установкой новых железобетонных опор и заменой голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Общая сумма инвестиций АО «РЭС» в реконструкцию участка электросети в Ордынском районе составила порядка 6,7 миллиона рублей.