Новосибирцы стали совмещать посещение театра и просмотры постановок в онлайне

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Связисты констатируют: смотреть театральные представления в режиме онлайн новосибирцы приучились с начала эпидемии COVID-19, когда были введены ограничения на посещение театров. За пандемийный год трафик на ресурсы с онлайн-трансляциями постановок ведущих российских и мировых трупп вырос в 3,5 раза. Интерес к такому формату просмотра спектаклей сохраняется на протяжении последних двух лет: онлайн-театры показывают не такой интенсивный, но стабильный рост трафика.

Сегодня городские ценители искусства чаще всего смотрят в сети афишу спектаклей и выбирают места в зрительном зале «Новосибирского Музыкального театра». За последний месяц рост передачи данных на его сайте составил 68%. В рейтинг самых посещаемых также вошли веб-страницы «Красного факела», «Первого театра» и «Старого дома».

В лидерах по мобильной активности в самих «храмах искусств» Новосибирска - НОВАТ, «Театр кукол» и «Театр Сергея Афанасьева». Именно в этих локациях зрители чаще всего выходят в сеть и делятся впечатлениями от спектаклей в онлайн-режиме, что подтверждают обезличенные данные с базовых станций МегаФона.

Среди главных театров страны новосибирцы активно посещают сайты Большого театра и Театра имени А.С. Пушкина в Москве и Мариинскоготеатра в Санкт-Петербурге. На их долю приходится 62% мобильного трафика, который абоненты региона используют для просмотра сайтов ключевых федеральных театрально-зрелищных организаций.Самыми активными посетителями таких ресурсов среди сибиряков оказалисьновосибирцы - 23%, кузбассовцы - 20% и красноярцы - 19%.

- Сегодня любители искусства могут смотреть трансляции лучших культурных событий, не выезжая за пределы своего города или поселка. Такие возможности открывают многие театры страны, в том числе региональные. Благодаря развитию мобильного интернета любимую постановку можно включить прямо на смартфоне или планшете. Для комфорта наших пользователей при любом формате театральных просмотров,за последний год мы расширили покрытие 4G и увеличили скорость мобильного интернета более чем в 500 локациях Новосибирской области. Это способствует доступностилучших образцов культурыне только для жителей крупных городов, но и отдаленных сел, - рассказал директор МегаФона в Новосибирске Денис Трофимчук.