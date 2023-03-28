15 самых распространенных вопросов коммунальщикам и ответы на них

Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом» Евгений Малай. Фото: УК «СПАС-Дом»

В День работника ЖКХ (День коммунальщика) мы собрали самые злободневные вопросы и задали их в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» генеральному директору ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом» Евгению Малаю. Напомним, что этим летом «СПАС-Дом» второй раз подряд стал лауреатом Межрегионального конкурса «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири» в сфере ЖКХ. Самые интересные фрагменты беседы - в нашем материале.

- В связи с чем произошли изменения в оплате услуг на общедомовые нужды?

- В сентябре прошлого года вступил в силу закон по расчетам коммунального ресурса на общедомовые нужды. Там достаточно сложная система расчетов, и каждый дом имеет право на выбор, каким образом рассчитываться за данный коммунальный ресурс. Это может быть тариф плюс перерасчет, оплата по средним или фактическим показаниям. Вопрос сложный, в нашей компании пока идет перерасчет за предыдущий период, он производится по общедомовому имуществу по принципу, аналогичному перерасчетам за отопление.

- Что делать, если не согласен или есть вопросы по квитанции за «коммуналку»?

- Для нашей компании лучшее решение в такой ситуации - это обращение на сайт в раздел «Вопрос-ответ». Развернутый ответ на вопрос появляется в течение суток, это удобно и жильцам, и нашим специалистам.

- Насколько по времени допустимо задолжать и как действовать, если это произошло?

- Лучше всего оплачивать услуги по содержанию своевременно, потому что это средства, на которые мы содержим жилье, убираем, поддерживаем его в нормальном состоянии. Конечно, ситуации бывают разные, должники есть, но у нас ко всем индивидуальный подход. К примеру, можно заключить с компанией соглашение о реструктуризации долга. Относимся к каждой ситуации по-человечески, а со злостными неплательщиками работаем в рамках правового поля.

- Что означает реструктуризация долга жильца?

- Это означает, что на момент соглашения начисление пеней останавливается, рассрочка применяется в зависимости от ситуации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Как быстро в отношении злостных неплательщиков принимают суровые меры, например, отключение, обращение в суд?

- Управляющая компания не имеет права ничего отключать - делать это вправе лишь ресурсоснабжающие организации и то не по всем ресурсам. Единственным правильным решением в такой ситуации является обращение в суд. Дальше работают судебные приставы. В суд обращаемся в случае задолженности от полугода.

- Можно ли сэкономить на платежах?

- Меньше тарифа вы все равно не заплатите. Но можно сэкономить на ресурсе. Например, поставить систему автоматического регулирования потребления отопления. В каких-то домах установили погодозависимое регулирование подачи тепла, и это один из способов экономии. Плату за воду можно снизить, установив счетчики, чтобы платить не усредненно, а только за действительно израсходованную воду.

- Зависит ли плата за отопление от управляющей компании?

- Ни в коем случае. УК не может повлиять на это, она может лишь посоветовать установить энергоэффективные системы управления теплом.

- С какими жалобами, пожеланиями обращаются жильцы?

- Этой зимой чаще всего были жалобы по уборке снега, особенно в пиковые снегопады. Мы не всегда везде успеваем, хоть и стараемся. Как реагируем? Все жалобы сортируются, по каждой из них проводим внутреннюю проверку и решаем проблему. У нас есть свой штат уборочной техники, ее, естественно, не хватает на весь фонд, потому что дома разбросаны по всему городу. Мы заключаем договоры с организациями, которые предоставляют уборочную технику и вывозят снег. Вывоз снега - дополнительная задача, потому что при нынешней застройке значительно уменьшаются придомовые территории и складировать снег просто негде.

Фото: УК «СПАС-Дом»

- Почему во многих дворах не убирают ледяные колеи, накатанные машинами?

- Мы получили мощную наледь «благодаря» температурным качелям. К сожалению, такой лед при отрицательных температурах невозможно убрать без повреждения асфальта или техники. Когда начнется потепление, проведем уборку этих наледей.

- Планирует ли ваша компания разработать мобильное приложение, чтобы проще было вызвать того же сантехника?

- Приложение уже разработано, тестируется. В нем можно будет передавать показания, подавать аварийные и платные заявки. Запустить его планируем уже в течение месяца, ссылку на приложение разместим на сайте.

- Как относитесь к шлагбаумам во дворах?

- Двояко. С одной стороны, они обеспечивают безопасность и комфорт проживающих, с другой - при существующей застройке 1960- 1970 годов перегораживание одного дома создает массу проблем соседним зданиям. Плюс существуют нормы: при установке шлагбаума должна быть обеспечена круглосуточная диспетчеризация для экстренных служб. Многие не делают этого, что приводит к проблемам,начиная от вывоза мусора и заканчивая приездом скорой.

- Периодически сталкиваемся с историями о сходе наледи с крыши, когда страдают прохожие. Возможно ли предотвращать подобные ситуации?

- В основном можно. Но в городе есть и очень проблематичные крыши, где снег никак не достать, пока он не сойдетсам. Но даже в таких случаях управляющие компании должны размещать таблички, предупреждения, огораживать опасную зону.

Фото: ru.freepik.com

- На ваш взгляд, качество коммунальных услуг в Новосибирске растет?

- Однозначно растет. Платежная дисциплина улучшается. Соответственно, это приводит к определенной конкуренции, стимулирует работать лучше. На самом деле качество услуг растет по всему городу.

- Что могли бы порекомендовать жильцам в связи с недавней трагедией на улице Линейной?

- Нужно впускать специалистов, которые проводят внутридомовое обследование оборудования,и следить за своим оборудованием. Я сам живу в газифицированном доме: есть официальный договор с организацией, специалисты которой приходят два раза в год и все проверяют.

- А как понять, что в квартиру звонят не мошенники?

- У управляющей компании есть договор со специализированной организацией, и эта организация заранее оповещает о том, когда и во сколько она будет проводить осмотр. Соответственно, управляющая компания заранее извещает об этом в объявлениях, на своих сайтах и в общедомовых чатах.