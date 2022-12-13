Что произошло в Новосибирске в ночь на 13 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска на 13 декабря. Фото: соцсети.

25-летний преподаватель истории и обществознания в одной из сельских школ Новосибирской области закатил для учеников вечеринку с алкоголем. Он приехал из Москвы по программе "Учитель для России", отработав год, уволился, а на прощание устроил тусовку, где раздавал детям вейпы и рассказывал о сексе.

В новосибирском баре избили девушку после отказа танцевать с парнем. ЧП произошло в ночь на 10 декабря в заведении на Красном проспекте. Девушка пришла в бар с мужем, которого незнакомец также избил. Обоих пострадавших увезли на "скорой".

В поселке Криводановка возле Новосибирска случился кадровый скандал. Директор школы дважды уволил учительницу биологии. Правда, из школы ее никто не выгонял, она может продолжать вести уроки. История с увольнениями касается только ее дополнительной подработки кадровиком на полставки. Сначала учитель восстановилась в своей дополнительной должности через суд, а потом снова получила уведомление о том, что уволена.

Жители Новосибирска обсуждают видеоролик с подброшенным в подъезд младенцем. Ролик гуляет по соцсетям уже несколько дней. Подобная история случилась в Новосибирске год назад, когда новорожденную девочку нашли в коробке на трассе.

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