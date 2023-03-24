В Новосибирске появится парк в память о Юрии Бугакове

Андрей Шимкив поздравил предприятие с юбилеем. Фото: предоставлено Законодательным собранием Новосибирской области.

65 лет исполняется племзаводу «Ирмень» – одному из ключевых аграрных предприятий Новосибирской области. Датой основания хозяйства считается 1958 год, когда несколько верх-ирменских артелей объединились. В 1972 году председателем колхоза стал Юрий Бугаков, под его руководством Верх-Ирмень стала развиваться по всем напралениям по важным направлениям – полеводству, животноводству и социальной сфере. Сейчас за акционерным обществом закреплено более 20 тысяч гектаров сельхозугодий, количество производимого в год молока – 46 тысяч тонн.

130 МИЛЛИОНОВ - НА РОБОТИЗАЦИЮ

- На социальные нужды в прошлом году было потрачено 280 миллионов рублей, – говорит сын Юрия Фёдоровича, взявший бразды правления племзаводом в свои руки, Олег Бугаков. – Работе значимых для села объектов – это дворец культуры, кафе-столовая, спортивный комплекс, детский сад – уделяем большое внимание.

По словам руководителя «Ирмени», депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Олега Бугакова, хозяйство и его работники – единый организм.

- У нас работает тысяча человек. Люди отдают предприятию свои силы и знания, мы поддерживаем их, помогаем. Есть свой медик, наши работники проходят обследование, могут пройти лечение в лучших больницах Новосибирска. Сотрудникам, кому старше 60 лет, оплачиваем часть путевки в любой санаторий России. Доярки, которые отработали 17 лет, бесплатно ездят в любой санаторий. Основной костяк, думаю, это ценит. Средняя зарплата за прошлый год составила 59 тысяч рублей, в прошлом месяце увеличили зарплату животноводам, перед посевной поднимем ее механизаторам.

И, безусловно, на достигнутом предприятие останавливаться не будет:

- Увеличим дойное поголовье до четырех тысяч (сейчас 3800). Повышать сами надои не планируем. Модернизируем производство, но многое зависит от того, какая будет поддержка государства. На роботизацию фермы мы потратили 130 миллионов – даже для нас, для крупного хозяйства, это много. Однако, считаю, что в молочном животноводстве будущее – за роботами, технический прогресс неизбежен, - говорит Олег Бугаков.

ПОДАРКИ КОЛЛЕКТИВУ

На праздновании юбилея племзавода представили фильм и книгу о Юрии Бугакове. В Верх-Ирменском дворце культуры собрались работники предприятия, официальные лица, люди, знакомые с Бугаковым лично. Один из них – депутат Законодательного Собрания Анатолий Жуков.

- Он многому меня научил, во многом повлиял на мою жизнь, – поделился депутат. И в подарок вручил сертификат на обслуживание техники а также персональные подарки механизаторам.

Самый трогательный подарок преподнес председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив:

- В 82 году я поступил в сельхозинститут и ровно с того года знаком с с Юрием Фёдоровичем. Он учил нас любить землю, быть верными своему делу. Я дал слово, что в память о Бугакове создадим парк. Я слово свое держу, как учил Юрий Фёдорович. На этот год заложены деньги в бюджет: парк имени Бугакова в Новосибирске будет возле Законодательного Собрания.