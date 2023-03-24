В фигуристы - с детского сада!

Депутат Александр Тарасов вручил детям подарки. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

В Новосибирске у малышей есть возможность профессионально заниматься фигурным катанием с самого раннего возраста - с детского сада. Начинающих фигуристов учат твердо стоять на коньках, чувствовать лед, выполнять элементы. Желающих освоить этот вид спорта с каждым годом все больше, говорят как специалисты, так и организаторы проекта «Малыши на льду» - депутаты Кировского района - команда фонда «Общее дело» и Федерация фигурного катания на коньках Новосибирской области.

21 марта малыши из нескольких детских садов показали, чему их обучили на занятиях. В Новосибирске подвели итоги зимнего сезона-2022/23 проекта «Малыши на льду». В рамках проекта детям бесплатно выдают коньки и организуют занятия с профессиональными инструкторами. Заведующие детскими садами Новосибирска охотно участвуют в проекте и отпускают подопечных на занятия, чтобы малыши смогли освоить популярный зимний вид спорта.

- Кто знает, - говорит президент Федерации фигурного катания Новосибирской области, депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Тарасов, - возможно среди этих ребятишек уже есть будущие чемпионы. В любом случае мы хотим, чтобы наши дети выросли здоровыми и спортивными, и фигурное катание этому только способствует. А итоги проекта «Малыши на льду» таковы, что с каждым годом количество занимающихся увеличивается, мы по-прежнему бесплатно вручаем детсадовцам коньки. Проект работает с 2015 года, за это время детские сады получили около тысячи коньков. Инфраструктура развивается, но теперь перед властями стоит большая задача - строить всесезонные катки, чтобы дети могли заниматься круглый год.

Заместитель директора МАУ «Стадион» Евгений Черняев рассказал, что в общей сложности занимаются около 120 подопечных. Ребята не стесняются, показывают на льду, чему их обучил тренер - красиво, зрелищно и грациозно, как старший наставник. А всего за время реализации проекта коньки освоили около 1000 ребятишек.

Тренировки проходят три раза в неделю на площадках по адресам: улица Вертковская, 19; улица Зорге, 170; и улица С. Кожевникова, 3. Это крытые катки - многофункциональные спорткомплексы, построенные по инициативе депутатов. Помимо тренировок по фигурному катанию и хоккею для детей выделено время для свободного катания местных жителей.

ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ

В организации и проведении мероприятия принимают активное участие и волонтеры: школьники и студенты с округа депутата Александра Тарасова. Сегодня они и помогают малышам на льду, и пишут сценарий, и выносят подарки и грамоты для награждаемых детсадовцев. Работа налажена в течение всего года: волонтеры занимаются совместно с жителями уборкой территории, зимой чистят снег, летом подметают, ходят за покупками в магазин и аптеку для пожилых людей, выносят мусор, помогают формировать гуманитарную помощь на СВО, фасуют вещи, еду и медикаменты по коробкам, да и сами вносят свой вклад.

Ребята принимали активное участие в добровольных народных дружинах, а с 2011 года, как открыли аллею на улице Вертковской, стали активными участниками и помощниками на различных мероприятиях. Это гимнастика на траве, танцы под духовой оркестр, песни под баян и проведение различных праздников, таких как 9 Мая. Теперь волонтеры незаменимы на всех мероприятиях округа.

На округе депутата Александра Тарасова создана специальная программа по работе с молодежью, куда входят и профориентационные экскурсии, чтобы ребята смогли увидеть различные профессии и познакомиться с их представителями.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Впереди летний сезон, а это турники, брусья, воркаут, футбол и другие виды спорта, которые активно популяризирует на округе депутат Александр Тарасов. Он рассказал, что в планах развитие городошного спорта. Это давно забытая игра из детства, которую теперь будут вспоминать.