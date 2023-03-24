Этой зимой в Новосибирске стало больше дефектов на теплосетях

Фото: Пресс-служба СГК

В этом году Новосибирск пережил лютые морозы, снегопады, термин «температурные качели» стал для сибиряков обыденностью. Отопительный сезон вышел на финишную прямую, и энергетики поделились предварительными выводами о состоянии городских теплосетей в конце зимы.

ИЗНОС ТРУБОПРОВОДОВ - ПОРЯДКА 70%

Количество дефектов на теплосетях неуклонно растет. По статистике Сибирской генерирующей компании (СГК), в этом отопительном сезоне с сентября 2022 года выявили 2128 дефектов: на 22% больше, чем в прошлом сезоне. С начала 2023 года количество дефектов составило 550.

Впрочем, тенденция продолжается уже давно. В СГК представили график повреждений на трубопроводах города за несколько лет.

В Новосибирске самые изношенные теплосети: из всех 16 городов присутствия СГК на наш город приходится более трети повреждений. В изношенном состоянии находятся в целом порядка 70% городских трубопроводов.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Но есть и позитивные новости. Переложенные компанией за последние несколько лет новые трубопроводы исправны, на этих участках повреждений нет.

С прошлого года компания начала выполнять в Новосибирске инвестиционную программу на собственных теплосетях. Срок программы - 10 лет, объем вложений - 16 миллиардов рублей. За 2022 год компания модернизировала 12 километров тепломагистралей, из-за чего объем собственных теплотрасс в критичном состоянии снизился на 14%.

С 2023 года СГК начинает работы не только на собственных, но и на муниципальных теплосетях. Подписано 10-летнее концессионное соглашение по эксплуатации и реконструкции муниципальных теплосетей и котельных города. Мероприятия по концессионному соглашению дополнят инвестпрограмму на теплосетях компании: суммарные вложения СГК в теплоснабжающую инфраструктуру Новосибирска достигнут 20,9 миллиарда рублей.

В планы компании на 2023 год входит замена и капремонт 20 километров теплосетей на 30 участках собственных и муниципальных теплосетей. Общая сумма затрат - порядка 4 миллиардов рублей. Кроме того, энергетики заменят арматуру в 24 теплокамерах, дефекты в которых часто приводят к массовым отключениям.

Напомним, что СГК эксплуатирует в Новосибирске чуть более 3 тысяч километров теплосетей, из которых компании принадлежит порядка 600 километров, остальные - муниципальные.

БУДУТ ЛИ ПЕРЕКРЫВАТЬ ДОРОГИ?

Новосибирцы помнят массовые ремонты прошлого года с ограничением движения и перекрытием дорог. В этом году энергетики планируют заменить на две трети больше теплосетей, чем в 2022-м. Не станет ли из-за этого еще больше трудностей с перемещением по городу?

В СГК пояснили, что основная часть планируемых к замене коммуникаций проходит не под проезжими частями. Конечно, совсем избежать перекрытий на крупных автомагистралях не удастся. Ненадолго закроют движение на участках улиц Связистов и Автогенной. На нескольких участках сузят проезжую часть: например, на улицах Б. Богаткова, Кошурникова, Коммунистической, Троллейной, проспекте Дзержинского.