Этот парень из подземки гипнотизирует прохожих: у него есть два секрета

Парень с гуслями похож на сказочного Садко. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вечерами в новосибирской подземке появляется парень с бородой, в руках - гусли. У ног - флегматичный белый пес. Эта пара стала знаменитой, попав в соцсети «Комсомолки». Народ спорит, кто он. Профессиональный музыкант? Артист?

Его зовут Женей. Признается, что неуч, но обожает русскую культуру. Путешествуя, попал на фестиваль в Краснодарском крае. Там и увидел гусли в руках мастера. Глаза загорелись. Очень захотелось этот инструмент. Парень тогда и не понимал, что приобретает маленькую машинку для чеканки монет.

- Мы обменялись. Я ему - электронную книгу. В ней была прекрасная библиотека. В том числе - про русскую культуру. А он мне - гусли, - говорит Женя.

Добрый троечник с гуслями кажется немного мистическим. Во-первых, с бородой и в капюшоне он напоминает монаха. И немного походит на Дмитрия Ревякина из «Калинова моста». Во-вторых, каждый слышит музыку «монаха» в красных штанах по-своему. Одним кажется, что это просто хаотичное брынчание. Другие восхищаются чудесной мелодией. В соцсетях народ спорит: играет профессиональный музыкант? Или бродяга, не знающий нот?

- Нигде не учился. Сам. Я вообще всегда плохо учился. Троечником был и бездельником. Но я - честный и добрый человек. Хотя немножко безответственный, - рассказал КП-Новосибирск музыкант.

Редкий инструмент – первый секрет успеха музыканта-самоучки. Но есть и еще один - пес. Ну, красавец же.

- 27 декабря ему исполнится 5 лет, - говорит Женя.

- Что ему подарите?

- Жизнь - и так прекрасный подарок. Я очень счастлив тем, что живу. Но я - немножко заблудшая душа. Переблудил.

Верный пес по кличке Белый свет помогает хозяину заработать. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Как переблудили? С женщинами? Алкоголем? Наркотиками?

- Со всем, что вы перечислили. Но я стараюсь быть порядочным человеком.

Собакен уже смотрит с укоризной. С этаким незримым упреком бдительного пресс-секретаря. Дескать, ребята, куда-то не в ту сторону разговор у вас пошел.

И, вообще, когда смотришь в глаза этому лохматому зверю, кажется, что он гипнотизирует. А гусляр гипнотизирует музыкой. И под этим гипнозом прохожие послушно делятся монетами. Впрочем, не только монетами.

- Женя, а бывало, что пятисотку бросали?

- И тысячу – было.

- А валюту?

- Центики были, теньгушки, вьетнамские деньги попадаются, жетоны метро.

Черпаю из кармана мелочь (благо, у меня ее – в избытке) и тоже высыпаю Жене в шапку. Пес, кажется, улыбается.

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