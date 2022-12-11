Что произошло в Новосибирске в ночь на 11 декабря 2022 года: последние новости

Мужчина погиб при взрыве газа в гаражном кооперативе в Новосибирске. Фото: Анна ПАШАГИНА

В субботу, 10 декабря, в гаражном кооперативе на улице Мира в Новосибирске прогремел взрыв. По предварительной информации, там произошла разгерметизация газового баллона. Взрыв повредил как минимум 10 гаражей и несколько авто. Позже на месте ЧП обнаружили тело мужчины, было возбуждено уголовное дело.

В городе Искитиме Новосибирской области без тепла остались 168 зданий. Это произошло из-за коммунальной аварии. Отопление пропало не только в жилых домах, но и в трех школах, пяти детских садах и трех поликлиниках. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

На площади Маркса в Новосибирске загорелся пассажирский автобус. Во время движения водитель почувствовал запах гари. Шофер остановился и быстро высадил пассажиров. В ЧП никто не пострадал. Единственное, досталось стоящей рядом легковушке – на нее перекинулся огонь с ПАЗика.

Заведующую кафедрой физического воспитания Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) будут судить за мошенничество. Женщина фиктивно взяла на работу в ВУЗ своего знакомого и получала за него зарплату. Размер материального ущерба составил более одного миллиона рублей.

Рейс Новосибирск – Пхукет авиакомпании Azur Air задержали на 13 часов. Самолет должен был вылететь из аэропорта Толмачево в 02:50. Однако сама авиакомпания сообщила, что рейс переносится. Вылета ожидали 322 пассажира, среди них 40 детей.

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