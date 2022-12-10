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Общество10 декабря 2022 0:00

Что произошло в Новосибирске в ночь на 10 декабря 2022 года: последние новости

В больнице под Новосибирском умерла трехмесячная девочка, не дождавшись операции
Надежда РЫЖКИНА
Сообщаем последние новости на 10 декабря. Фото: предоставлено мамой ребенка.

Сообщаем последние новости на 10 декабря. Фото: предоставлено мамой ребенка.

Трагедия произошла в одной из районных больниц Новосибирской области: мама привезла трехмесячную девочку на обследование перед операцией – у ребенка было больное сердце. Но девочка умерла в больнице спустя несколько часов

В Новосибирской области многодетный фермер жалуется, что его коров оставили без еды. Правоохранители приехали в дом к фермеру и изъяли 65 тюков сена, которые были закуплены на зиму. Фермер негодует и просит вернуть тюки на место.

В Новосибирске заведующую отделением психбольницы осудили за кражу 6 миллионов с банковских карт душевнобольных. Суд приговорил ее к реальному сроку - в колонии общего режима женщина проведет 6,5 лет.

В Новосибирскую область после резкого потепления придет похолодание до -33 градусов. По прогнозам синоптиков, морозы придут в регион уже на следующей неделе.

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