Время меняться: новосибирская компания «ВИРА-Строй» заявила о ребрендинге

Строительная Компания VIRA входит в топ-5 девелоперов Новосибирска. Фото: Пресс-служба VIRA

Первый свой комплекс строительная компания «ВИРА-Строй» начала возводить в 2011 году. К сегодняшнему дню ей построено более 17 тысяч квартир, а площадь возведенного жилья вплотную приблизилась к 700 тысячам квадратных метров. Новые проекты включают комплексы бизнес-класса и выше, которые создают новый образ жизни, новые возможности для горожан. Переход на новый уровень потребовал изменений от застройщика и вылился в решение провести ребрендинг, о чем сообщил журналистам на пресс-конференции финансовый директор, соучредитель ГК VIRA Александр Савельев.

Александр Савельев финансовый директор, соучредитель ГК VIRA. Фото: Пресс-служба VIRA

НОВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Сегодня ГК VIRA занимает устойчивые позиции на рынке жилищного строительства Новосибирска и Новосибирской области. А в будущем нацелена выйти за пределы региона и возводить жилую недвижимость по России.

Главный принцип компании - соблюдение сроков и выполнение всех взятых на себя обязательств. Ответственный подход к работе остался неизменным, но изменилась сама компания. Сегодня она не ассоциируется только с квадратными метрами жилья: VIRA предлагает клиентам сбалансированные проекты с продуманной инфраструктурой, достойным уровнем комфорта и благоустройства, качественной архитектурой и приемлемым уровнем цен. Пример тому - новый жилой комплекс бизнес-класса GRANDO, который строится на улице Фрунзе.

Строящийся жилой комплекс GRANDO расположился на границе Центрального и Дзержинского районов в шаговой доступности от двух станций метро. Фото: Пресс-служба VIRA

Подобные проекты нацелены на удовлетворение спроса требовательной аудитории, а значит, и сама компания должна измениться.

Работа над формированием нового позиционирования, выработкой новых целей и задач, формулированием ценностей и миссии, которым следует компания, вылилась в логичный шаг - ребрендинг. Как объяснил Александр Савельев, пришло время меняться.

- В новых условиях девелопмент - это не просто стройка, это создание нового образа жизни вокруг, новых условий и возможностей для горожан. И мы приняли решение отказаться от приставки «строй», - уточнил Александр Савельев.

НОВОЕ ЛИЦО КОМПАНИИ

Новые подходы компания планирует применять теперь в каждом своем проекте. Качественные изменения коснутся и жилого комплекса GRANDO. Проект получит новые опции безопасности и комфорта в виде единого лобби, коворкинга и просторных помещений общего пользования с выходом в благоустроенное пространство внутреннего двора с необычной детской площадкой.

- Прежде всего изменится архитектура наших домов. Для того чтобы сделать наши проекты интересными, конкурентными на рынке, мы начали сотрудничество с известными архитектурными бюро. Сотрудничество с профессионалами высокого уровня позволит удивлять жителей нашего города, предложив им возможность жить в уникальных объектах, которые будут украшать Новосибирск, - пояснил финансовый директор ГК VIRA.

Меняет VIRA и внутреннюю структуру организации работы над проектами. Каждый проект получает своего руководителя и финансирование. Такой подход позволит реализовать проект в соответствии с разработанной архитекторами концепцией. Новые реалии не повлияют на планы развития компании. Выстроенные рабочие взаимодействия со всеми поставщиками позволяют уверенно смотреть в будущее и стремиться к достижению поставленных целей.

Не случайно лицом компании стал Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, командир космического корабля и известный мотивационный спикер Сергей Рязанский.

Сергей Рязанский Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, командир космического корабля. Фото: Пресс-служба VIRA

По словам Сергея Рязанского, в проектах компании VIRA его привлекают качество, красота, функциональность и амбициозность.

- Без высокой цели, без стремления реализовать мечту не достичь космической высоты, - напомнил летчик-космонавт.

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