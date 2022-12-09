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Общество9 декабря 2022 6:35

В Новосибирске объявили итоги конкурса «Во Благо»

Ежегодная премия за вклад в сфере благотворительности и добровольчества проходит в нашем регионе в четвертый раз
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Премию «Во Благо» региональная общественная палата проводит с 2019 года.

Премию «Во Благо» региональная общественная палата проводит с 2019 года.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Идея премии принадлежит Общественной палате Новосибирской области: она проводит конкурс «Во Благо» с 2019 года. Он направлен на развитие культуры добровольчества и благотворительности в нашем регионе. Особенность премии еще и в том, что подать заявку на участие могут не только сами благотворители, но и люди, которые хотят поблагодарить за оказанную помощь.

По словам председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой, «Во Благо» - это «своего рода маяк, цель которого - подсветить добровольцев и благотворителей, которые делают добрые дела, поблагодарить их от лица общественности».

Победители получили премии из рук губернатора Андрея Травникова, первого заместителя Председателя Заксобрания Андрея Панферова, сенатора Владимира Городецкого, заместителя руководителя администрации - руководителя департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергея Нешумова, уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Нины Шалабаевой и председателя региональной Общественной палаты Галины Гридневой.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ

Торжественное награждение победителей прошло 8 декабря в Государственном концертном зале имени А. М. Каца.

Губернатор Андрей Травников вручал награды в номинации «За системную благотворительность».

Губернатор Андрей Травников вручал награды в номинации «За системную благотворительность».

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В номинации «За системную благотворительность» первое место получила управляющая компания «Элси», второе место - Центр социальной помощи «Маяк», третье место - Центр развития семьи «Материнская обитель святой Софии». Специальный приз в номинации вручен Новосибирской региональной общественной организации охраны окружающей среды «Пчела», а также фонду трудовой и культурной социализации людей с ограниченными возможностями «Подари свет».

Награды в номинации «Лидер корпоративной благотворительности» вручал первый заместитель председателя Заксобрания Андрей Панферов.

Награды в номинации «Лидер корпоративной благотворительности» вручал первый заместитель председателя Заксобрания Андрей Панферов.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Первым в номинации «Лидер корпоративной благотворительности» стало ООО «ДФГ Активы Сибири» (Добров Фэмили Групп), вторым - ООО «Стройконтакт», генеральный директор Вячеслав Малышев.

Награды в номинации «Социальное СМИ» вручал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Награды в номинации «Социальное СМИ» вручал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В номинации «Социальное СМИ» первое место получила ГТРК «Новосибирск», «Вести FM», передача «Есть мнение». Второе место заняло интернет-издание «Бердские Новости». Большой честью и поводом для гордости новосибирского медиахолдинга «Комсомольская правда» стало третье место в номинации «Социальное СМИ». Специальный приз в номинации получило ГБУ НСО «ОТС» (Радио 54), директор Сергей Эклер.

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Первым в номинации «Лучший благотворительный проект» стало НРОО поддержки детей-инвалидов с нарушением слуха «Счастье слышать!». Второе место в номинации получил клуб «Добрые петельки» МКУК «МЭЦ», с. Верх-Тула. Третье место присудили сразу двум организациям: АНО «Центр по оказанию поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации «Добрые руки» и благотворительному фонду имени Володи Женова.

Благотворителем года стал Игорь Наймушин.

Номинацию «Специальная премия «Во Благо» региональная Общественная палата ввела, чтобы ежегодно поощрять благотворительность в решении особо актуальных вопросов. В 2022 году специальную номинацию присуждали «За оказание помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащим - участникам специальной военной операции».

Вручение премии «Во Благо» стало настоящим праздником доброты. Фото: Катерина СКАБАРДИНА

Вручение премии «Во Благо» стало настоящим праздником доброты. Фото: Катерина СКАБАРДИНА

Награды в этой номинации получили Алексей Андреевич Обмачевский, руководитель Автономной некоммерческой организации «СпецZпроект», волонтерский штаб Черепановского района #МыВместе, общественная организация «Союз десантников России и войск специального назначения Новосибирской области по городу Искитиму», а также индивидуальный предприниматель Максим Наумкин, председатель Бердской городской Общественной палаты Марина Щербенева, производственное объединение «Сиббиофарм», торговый центр «Метро Маркет», коллектив ООО «Строительство транспортных объектов», ООО «Чистый дом», волонтер Юрий Курочкин

БИЗНЕС-ПРЕСС