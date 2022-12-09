В Новосибирске объявили итоги конкурса «Во Благо»

Премию «Во Благо» региональная общественная палата проводит с 2019 года. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Идея премии принадлежит Общественной палате Новосибирской области: она проводит конкурс «Во Благо» с 2019 года. Он направлен на развитие культуры добровольчества и благотворительности в нашем регионе. Особенность премии еще и в том, что подать заявку на участие могут не только сами благотворители, но и люди, которые хотят поблагодарить за оказанную помощь.

По словам председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой, «Во Благо» - это «своего рода маяк, цель которого - подсветить добровольцев и благотворителей, которые делают добрые дела, поблагодарить их от лица общественности».

Победители получили премии из рук губернатора Андрея Травникова, первого заместителя Председателя Заксобрания Андрея Панферова, сенатора Владимира Городецкого, заместителя руководителя администрации - руководителя департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергея Нешумова, уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Нины Шалабаевой и председателя региональной Общественной палаты Галины Гридневой.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ

Торжественное награждение победителей прошло 8 декабря в Государственном концертном зале имени А. М. Каца.

Губернатор Андрей Травников вручал награды в номинации «За системную благотворительность». Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В номинации «За системную благотворительность» первое место получила управляющая компания «Элси», второе место - Центр социальной помощи «Маяк», третье место - Центр развития семьи «Материнская обитель святой Софии». Специальный приз в номинации вручен Новосибирской региональной общественной организации охраны окружающей среды «Пчела», а также фонду трудовой и культурной социализации людей с ограниченными возможностями «Подари свет».

Награды в номинации «Лидер корпоративной благотворительности» вручал первый заместитель председателя Заксобрания Андрей Панферов. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Первым в номинации «Лидер корпоративной благотворительности» стало ООО «ДФГ Активы Сибири» (Добров Фэмили Групп), вторым - ООО «Стройконтакт», генеральный директор Вячеслав Малышев.

Награды в номинации «Социальное СМИ» вручал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В номинации «Социальное СМИ» первое место получила ГТРК «Новосибирск», «Вести FM», передача «Есть мнение». Второе место заняло интернет-издание «Бердские Новости». Большой честью и поводом для гордости новосибирского медиахолдинга «Комсомольская правда» стало третье место в номинации «Социальное СМИ». Специальный приз в номинации получило ГБУ НСО «ОТС» (Радио 54), директор Сергей Эклер.

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Первым в номинации «Лучший благотворительный проект» стало НРОО поддержки детей-инвалидов с нарушением слуха «Счастье слышать!». Второе место в номинации получил клуб «Добрые петельки» МКУК «МЭЦ», с. Верх-Тула. Третье место присудили сразу двум организациям: АНО «Центр по оказанию поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации «Добрые руки» и благотворительному фонду имени Володи Женова.

Благотворителем года стал Игорь Наймушин.

Номинацию «Специальная премия «Во Благо» региональная Общественная палата ввела, чтобы ежегодно поощрять благотворительность в решении особо актуальных вопросов. В 2022 году специальную номинацию присуждали «За оказание помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащим - участникам специальной военной операции».

Вручение премии «Во Благо» стало настоящим праздником доброты. Фото: Катерина СКАБАРДИНА

Награды в этой номинации получили Алексей Андреевич Обмачевский, руководитель Автономной некоммерческой организации «СпецZпроект», волонтерский штаб Черепановского района #МыВместе, общественная организация «Союз десантников России и войск специального назначения Новосибирской области по городу Искитиму», а также индивидуальный предприниматель Максим Наумкин, председатель Бердской городской Общественной палаты Марина Щербенева, производственное объединение «Сиббиофарм», торговый центр «Метро Маркет», коллектив ООО «Строительство транспортных объектов», ООО «Чистый дом», волонтер Юрий Курочкин