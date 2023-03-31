«Боли адские, чувствую все внутренние органы»: жительница Новосибирска, похудевшая до 43 кило из-за ковида, уговаривает назначить ей редкое обезболивающее

Женщина сильно похудела из-за болезни. Фото: Предоставлено Анной Пахомовой

Жительница Новосибирска 33-летняя Анна Пахомова страдает из-за сильного постковидного синдрома. У нее болит поджелудочная железа. Боли настолько серьезные, что обычные таблетки не справляются. По словам женщины, ее может спасти лишь сильнодействующее обезболивающее, которое продают только по рецепту. Врачи отказываются выписывать лекарство - не хотят подсаживать пациентку на «наркотик». Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

«МЕДИКИ НЕ ЗНАЮТ, КАК ЛЕЧИТЬ»

Историю Анны Пахомовой «Комсомолка» рассказывала осенью 2022 года. Женщина переболела коронавирусом, после чего начались осложнения.

- Когда пришел отрицательный тест, из всех симптомов осталась только слабость. Но настолько сильная, что я даже 200 метров до магазина пройти не могла, - рассказывала КП-Новосибирск Анна.

Слабость и боль в левом боку не проходили до последнего. В это же время женщина резко похудела с привычных 56 килограммов до 43. Анна лечилась у гастроэнтеролога. Сначала ей ставили диагноз «отечная форма панкреатита», а вскоре начали болеть печень и желчный пузырь.

- В марте 2022 года мне удалили желчный пузырь. Врачи думали, что проблема в нем, якобы боли должны были пройти. За операцию я отдала 54 тысячи рублей. Да, рвота прошла, но проблемы с поджелудочной стали серьезнее, - говорит Анна.

Врачи заверили девушку, что это постковидный синдром с поражением поджелудочной железы. Из-за этого страдает печень. Но знать - одно, а вылечить - другое. Как справиться с недугом, никто не говорит. Между тем скорая приезжает к женщине как к себе домой.

- Меня отправляют к терапевту, терапевт - к гастроэнтерологу, и так по кругу. В больницу меня не кладут, потому что тоже не знают, что делать, - продолжает женщина.

«ТАБЛЕТКИ НУЖНЫ ОТ БОЛЕЙ»

- Сейчас мне ставят поддерживающие капельницы на дому. Постоянно лежать в больнице тяжело. Болезнь прогрессирует, и печень болит еще больше, особенно беспокоит поджелудочная. Это странно, но я чувствую эти внутренние органы, - признается Анна.

Женщина решилась на биопсию поджелудочной, чтобы понять, что с ней происходит, почему она вызывает жуткую боль. Также, по словам врачей, у Анны сильно увеличилась печень.

- Мне нужны таблетки, потому что боли адские. Раньше врачи в больницах давали сильный анальгетик, он на основе наркотика, - объясняет женщина. - Но сама я купить его в аптеке не могу - он только по рецепту. А в больницу ложиться не получается - меня уже и не берут, только по звонку в Минздрав.

По словам Анны, одни медики ей настоятельно рекомендуют принимать именно этот рецептурный препарат, так как другие обезболивающие не помогают, другие врачи, наоборот, увещевают, что не надо себя травить. Как бы то ни было, фактически купить анальгетик Анна не может.

- По законодательству я должна быть обезболена, - добавляет сибирячка.

31 марта состоялась врачебная комиссия. Медики должны были сказать Анне, можно ли ей продолжать принимать сильный препарат.

- Заседание длилось около часа. Врачи боятся выписывать препарат, потому что это наркотическое средство. Боятся, что подсядет. Мы решили провести эксперимент и ввести Анне другое обезболивающее. Оно не помогло, - сообщил КП-Новосибирск Георгий Солдатов, юрист сибирской правозащитной группы «Радетель». - Пока у Анны есть две таблетки нужного обезболивающего. Если что, будет вызывать скорую, чтобы медики сделали укол.

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