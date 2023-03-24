Обязаны привести Устав города в соответствие с законом

Дмитрий Асанцев (справа) подчеркнул: депутаты должны работать на округе. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска приводят в соответствие с действующим законодательством Устав столицы Сибири. Этот вопрос стал одним из ключевых на 24-й сессии Совета депутатов города Новосибирска. О том, как прошло обсуждение, - в нашем материале.

МЭРА ВЫБЕРУТ ДЕПУТАТЫ

Итак, раньше горожане голосовали за мэра на избирательных участках, но теперь будет иначе. Мэр города будет избираться Советом депутатов города Новосибирска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Этот пункт сейчас и необходимо зафиксировать в Уставе.

- У нас нет возможности поступать как-то по-другому, и все это прекрасно понимают. Все уже состоялось, и приведение Устава с соответствие с законом - необходимый процесс. Мы можем подискутировать еще несколько раз на сессиях, на публичных слушаниях, но изменить это невозможно. Вопрос этот уже решен, - объяснил депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев.

Логика, почему изначально законодатели сочли необходимым именно такой вариант выборов, проста. Кандидаты проходят отбор на квалификационной комиссии, где каждый обязан доказать профпригодность. Отсеют тех, кто не имеет соответствующего опыта работы, не зарекомендовал себя ни как менеджер, ни как управленец. У депутатов будет возможность выслушать предвыборные программы кандидатов, прошедших конкурсный отбор, обсудить их на сессии. И выбрать человека, который будет работать максимально эффективно. Такая норма прописана в законе, и ее необходимо соблюдать и в Новосибирске.

- Мы обязаны привести Устав города Новосибирска в соответствие с уже действующим федеральным и региональным законодательством, даже если кто-то из депутатов внутренне не согласен с принятыми законами. Удивительно слышать, что некоторые народные избранники фактически агитируют за нарушение законов, показывая такой вот сомнительный пример своим избирателям, - прокомментировал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. - Мы еще не работали по такой системе, надо попробовать. Закон принят, и мы будем применять его на практике. Такая система зарекомендовала и оправдала себя в муниципальных образованиях Новосибирской области и в целом по стране.

Важный момент: благодаря таким изменениям глава столицы Сибири сможет еще более четко выстроить сотрудничество с Советом депутатов города Новосибирска, изначально совместно обсудить стратегию работы, понять, что необходимо городу, какие важные задачи поставили избиратели и на что необходимо обратить пристальное внимание. А значит, новосибирцы увидят еще больше значимых изменений в столице Сибири, город станет еще более комфортным для сибиряков.

ОБЯЗАН РАБОТАТЬ НА ОКРУГЕ

Если депутаты без уважительной причины пропустили шесть заседаний в течение полугода, они будут досрочно лишаться полномочий.

- Депутат обязан работать на территории и на округе, а если он не ведет работу, не принимает избирателей и не знает, какие проблемы на округе, не приходит на комиссии и сессии, возможно, он принял неверное решение, став депутатом и не защищая интересы избирателей, - считает Дмитрий Асанцев.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Тыртышный с таким подходом согласен: народный избранник не может отсутствовать на своем округе, иначе у него не получится оперативно реагировать на просьбы избирателей, выполнять поставленные задачи.

- Избиратели, оставшиеся без своего депутата, приходят за помощью к депутатам другого округа, а это неправильно, - говорит Антон Тыртышный.

Публичные слушания по этим вопросам пройдут через две недели - 11 апреля.