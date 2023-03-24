Александр Аксёненко рассказал, что впечатлило делегацию из Уганды в России

Александр Аксёненко сопровождал делегацию из Уганды на Второй международной парламентской конференции «Россия - Африка». Фото: Телеграм-канал Александра Аксёненко

Во Второй международной парламентской конференции «Россия - Африка» приняли участие более 40 официальных парламентских делегаций из африканских стран. Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко сопровождал в рамках форума делегацию из Уганды. Общался с гостями без переводчика, считая, что это укрепляет дружеские отношения.

- По моим ощущениям, у нас сложилось действительно очень открытое и искреннее общение, основанное на множестве основополагающих точек соприкосновения, - считает депутат.

В соцсетях Александр Аксёненко рассказал, что больше всего заинтересовало парламентариев Африки.

- Столица России сразу впечатлила их высокими стандартами безопасности, включая видеофиксацию и досмотр. Нам есть что предложить также и в сфере цифровых технологий: программные продукты в открытых кодах (без закладок и удаленного управления и контроля) с возможностью модифицировать под их нужды (большая часть американской продукции поставляется без права модификации). Бактериологическая безопасность: по оценкам угандийских экспертов, вспышка заболеваемости вирусом Эбола в Уганде в 2002 году могла быть вызвана деятельностью на территории страны научно-исследовательского центра сухопутных сил имени Рида. Вспышки неизвестных заболеваний в Танзании местная общественность также связывает с Америкой, - перечисляет Александр Аксёненко в своем посте в соцсети ВКонтакте.

Вместе с делегацией Александр Аксёненко следил за ходом обсуждения закона против гомосексуализма в Парламенте Республики Уганда. Фото: Телеграм-канал Александра Аксёненко

Еще африканских гостей заинтересовала российской фармацевтика, в том числе препараты для лечения Эболы и Денге, экспорт продовольствия, сельхозтехнологий и энергетики, экспорт проектов в области железнодорожного и водного транспорта.

Чуть позже в посте в своем телеграм-канале Александр Аксёненко поделился мнением о проекте закона против гомосексуализма, за ходом обсуждения которого в Парламенте Республики Уганда члены делегации следили онлайн. Депутат отметил, что тема защиты традиционных ценностей как раз дала возможность общаться с гостями на одном языке.

- Я рассказал про закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, который был разработан в Госдуме РФ и принят в конце прошлого года. Их документ, конечно, более широкого применения. К примеру, 10 лет лишения свободы можно получить по такому пункту: «лицо совершает преступление, если это лицо проводит церемонию бракосочетания между лицами одного пола, и по приговору суда подлежит тюремному заключению на срок не более 10 лет», - отмечает председатель совета Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» депутат госдумы Александр Аксёненко.