Жители поселка Плановый поблагодарили энергетиков АО «РЭС» за повышение надежности электроснабжения

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

В последние годы Новосибирск динамично развивается, ведется интенсивная жилая застройка. И речь не только о многоэтажном строительстве в центре мегаполиса, но и об индивидуальных домах в пределах поселков, расположенных в черте города.

Эти процессы сопровождаются увеличением численности населения и, соответственно, ростом потребления электрической энергии. Все это приводит к увеличению нагрузки на существующие электросети. Эта проблема особенно актуальна для городских и пригородных поселков.

Именно на территории областного центра и близлежащей агломерации АО «РЭС» регулярно ведет работы по строительству, реконструкции и техническому обслуживанию электрических сетей, направленные на повышение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей, а также на создание возможности присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Одним из социально значимых проектов в рамках инвестиционной программы электросетевой компании стала реконструкция электросетей поселка Плановый, расположенного в левобережной части Советского района города Новосибирска.

Местные жители обратились к энергетикам для решения вопроса с качеством электроснабжения в поселке. При проектировании местной электросетевой инфраструктуры на каждый дом закладывалась совершенно другая потребляемая мощность. За последние годы она выросла на порядок, особенно с учетом того, что обогрев частных домов зачастую осуществляется при помощи электрокотлов. Электросети, технические параметры которых просто не рассчитаны на такие объемы, перестали справляться с возросшей нагрузкой.

Для улучшения качества и повышения надежности электроснабжения в поселке Плановый специалисты АО «РЭС» выполнили целый комплекс работ:

- строительство двух новых, более мощных трансформаторных подстанций взамен предыдущих;

- строительство кабельных линий 10 кВ общей протяженностью порядка 3 километров;

- модернизация оборудования, установленного в распределительном пункте, в том числе комплекта РЗА, вакуумного выключателя и трех трансформаторов тока.

Отдельно стоит отметить, что одна из трансформаторных подстанций была вынесена с территории школы, расположенной в поселке. Это позволило прежде всего минимизировать возможность несанкционированного контакта с энергообъектом и повысить электробезопасность на территории образовательного учреждения, а также обеспечить соответствующие условия для технического обслуживания подстанции персоналом компании.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Общая сумма инвестиций АО «РЭС», уже сделанных в реконструкцию электросетей поселка Плановый, составляет более 11 миллионов рублей. Результат работы энергетиков не заставил себя ждать - потребители заметили существенное улучшение качества и надежности электроснабжения.

- Жители поселка Плановый выражают благодарность АО «РЭС» за проделанную работу по улучшению энергоснабжения наших домов. Прошедшей зимой не было столько отключений, как ранее, - говорится в сообщении представителя поселка в адрес электросетевой компании.

Основной объем мероприятий в рамках реконструкции электросетей поселка выполнен, но некоторые работы на линиях электропередачи будут продолжены и в этом году. На время их проведения АО «РЭС» призывает граждан отнестись с пониманием к осуществлению плановых отключений электроэнергии, необходимых для обеспечения безопасности работающего персонала, и проявить терпение до окончания работ. Энергетики стараются планировать все работы преимущественно на будние дни и на рабочее время, когда большинство потребителей находятся вне дома и отключение не доставит им неудобств.

Информацию обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии АО «РЭС» публикует на сайте в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с информацией о плановых отключениях электроэнергии (адрес, дата и время). Кроме того, оперативную информацию по отключениям электрической энергии можно уточнить в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города Новосибирска по телефону 051 и в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области.