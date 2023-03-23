Владимир Путин выразил благодарность единороссам за работу

Президент РФ Владимир Путин и глава фракции партии в Госдуме Владимир Васильев. Фото: www.kremlin.ru

По сообщению сайта «Единой России», Владимир Путин особо подчеркнул то, что партия активно участвует в политической жизни и занимает абсолютно патриотическую позицию по международной тематике.

- Знаю о том, какую большую работу «Единая Россия» проводит в парламенте - и не только в парламенте, а вообще активно участвует в политической жизни. Очень много инициатив формулирует по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом. В этой связи, безусловно, по международной тематике занимает абсолютно патриотическую позицию, - отметил Президент РФ.

В свою очередь Владимир Васильев обратил внимание на то, что «Единая Россия» как фракция большинства в Госдуме принимает необходимые, а не популистские решения, чтобы обеспечить безопасность страны, развитие экономики и защитить интересы людей.

Он рассказал о работе фракции партии над решением задач, которые Президент РФ поставил в послании. Три закона уже приняты и подписаны главой государства: об интеграции новых регионов в культурное пространство, о туризме на особо охраняемых природных территориях и о смягчении ответственности за ряд экономических преступлений.

Помимо этого, «Единая Россия» работает над поддержкой участников СВО и их семей.

- Обеспечение бесплатной юридической помощью ветеранов, наделение статусом ветерана боевых действий, в том числе ополченцев Донбасса с 2014 года, сокращение срока признания без вести пропавшими умерших. Что очень важно -социальная защита близких, потерявших кормильца. За участниками СВО и членами их семей закреплено право на кредитные каникулы, они освобождены от пеней за просроченные платежи по ЖКХ и взносам за капитальный ремонт. Им гарантировали сохранение рабочих мест, - подчеркнул Владимир Васильев.

По его словам, депутаты фракции постоянно встречаются с семьями участников СВО. Это помогает передавать на фронт именно то, в чем нуждаются бойцы.

Отдельно Владимир Васильев остановился на реализации народной программы «Единой России». Каждый ее пункт проработан с Правительством РФ, контроль работы на социальных объектах в регионах ведут депутаты от партии вместе с жителями.

- Мы получаем четкую картину на каждом объекте программы. А это школы, больницы, ФАПы - все очень важное для людей. И люди следят за этим. У нас недавно был отчет исполняющей обязанности [председателя] Счетной палаты. Она сообщила, что по сравнению с 2021 годом при большем числе проверок и выявленных нарушений стоимость этих нарушений сократилась вдвое. Это ресурс - построенные школы, детские сады, - сказал Владимир Васильев.

Владимир Васильев. Фото: www.kremlin.ru

Говоря о программе капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, он отметил, что до конца этого года предстоит отремонтировать более 1,5 тысячи зданий по всей стране. Аналогичная программа требуется для колледжей и техникумов. В стране 4 тысячи средних специальных учебных заведений, 1,5 тысячи из них нуждаются в ремонте. Это потребует около 5 - 6 миллиардов рублей.

Владимир Путин поддержал инициативу. В ближайшее время Правительству РФ будет дано поручение.

Поддержку Президента РФ получило еще одно предложение - о дополнительном финансировании на лекарственное обеспечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот вопрос фракция «Единой России» ранее поднимала на встрече с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

- Мы просили бы добавить дополнительно 10 миллиардов 150 миллионов рублей. Это будет ежегодно. По подсчетам специалистов, это позволит спрофилактировать до 32 тысяч смертей [граждан] в трудоспособном возрасте, - добавил Владимир Васильев.