Решение Совета депутатов города Новосибирска № 521 от 22.03.2023

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В целях обсуждения проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 528 «О Порядке учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь статьей 20 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» (приложение).

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

11 апреля 2023 года в 10 часов в большом зале мэрии города Новосибирска по адресу: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

3. Предложить жителям города Новосибирска в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, определенным решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642, направить в организационный комитет (далее – Оргкомитет) замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» не позднее 5 апреля 2023 года.

4. Создать Оргкомитет в следующем составе:

• Атякшев Игорь Александрович - председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению;

• Гудовский Андрей Эдуардович - председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения;

• Захаров Геннадий Павлович - заместитель мэра города Новосибирска;

• Кондратенко Ольга Александровна - начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;

• Маслова Маргарита Алексеевна - начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска;

• Тыртышный Антон Григорьевич - заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска;

• Тямин Николай Андреевич - заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска.

5. Определить:

5.1. Местонахождение Оргкомитета: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 233.

5.2. Почтовый адрес Оргкомитета: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 233.

5.3. Адрес электронной почты Оргкомитета: umaldavan@admnsk.ru.

5.4. Контактный телефон Оргкомитета: 227-45-55.

6. Назначить заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Тямина Николая Андреевича ответственным за организацию и проведение первого заседания Оргкомитета.

7. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев

Приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 22.03.2023 № 521

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 24.11.2014 № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», руководствуясь статьями 35, 53 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 956, от 23.09.2009 № 1341, от 24.11.2010 № 185, от 28.09.2011 № 418, от 27.06.2012 № 636, от 27.02.2013 № 789, от 25.09.2013 № 935, от 26.02.2014 № 1045, от 25.02.2015 № 1291, от 31.03.2015 № 1311, от 23.12.2015 № 117, от 14.02.2017 № 351, от 01.12.2017 № 515, от 23.05.2018 № 621, от 13.02.2019 № 744, от 19.06.2019 № 810, от 23.12.2019 № 904, от 12.02.2020 № 931, от 26.05.2021 № 142, от 14.02.2022 № 290, от 28.09.2022 № 397), следующие изменения:

1.1. В статье 15:

1.1.1. В части 1 слова «и мэра города Новосибирска» исключить.

1.1.2. Часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. В соответствии с установленными законом Новосибирской области видами избирательных систем, которые могут применяться на муниципальных выборах, депутаты Совета депутатов города Новосибирска избираются по мажоритарной избирательной системе относительного большинства, при которой депутаты Совета депутатов города Новосибирска избираются по одномандатным избирательным округам, избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов избирателей относительно других кандидатов.».

1.2. В статье 16:

1.2.1. В абзаце втором части 4 слова «соответствующего избирательного округа» заменить словами «города Новосибирска».

1.2.2. Абзац первый части 6, часть 8 после слова «округа» дополнить словами «(территории города Новосибирска)».

1.3. Статью 31 дополнить частью 1.2 следующего содержания:

«1.2. Полномочия депутата Совета депутатов города Новосибирска прекращаются досрочно решением Совета депутатов города Новосибирска в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Совета депутатов города Новосибирска в течение шести месяцев подряд.».

1.4. В пункте 2 части 2 статьи 35 слова «и мэра города Новосибирска» исключить.

1.5. В статье 37:

1.5.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Мэр города Новосибирска избирается Советом депутатов города Новосибирска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет.

Решение Совета депутатов города Новосибирска об избрании мэра города Новосибирска принимается на заседании Совета депутатов города Новосибирска большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов города Новосибирска тайным голосованием в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов города Новосибирска.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска устанавливается Советом депутатов города Новосибирска.».

1.5.2. В абзаце втором части 3 слова «30 дней после официального опубликования (обнародования) итогов выборов» заменить словами «15 дней со дня официального опубликования (обнародования) решения Совета депутатов города Новосибирска об избрании».

1.6. Часть 1.2 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«1.2. Полномочия мэра города Новосибирска прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения мэром города Новосибирска, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

2. Опубликовать решение после его государственной регистрации в установленном порядке.

3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 1.6, который вступает в силу после истечения срока полномочий мэра города Новосибирска, избранного до дня вступления в силу Закона Новосибирской области от 27.02.2023 № 323-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов города Новосибирска.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев, Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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