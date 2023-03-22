Вот это жара! После заморозков до -20 Новосибирск окатит теплом

Синоптики обещают в Новосибирске потепление до +9. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хотя погода становится мягче, а световые дни - длиннее, в Новосибирске зима по-прежнему не отступает. 20 марта, после теплых выходных, столбики термометров показали неожиданные -20. Вчера тоже было не слишком тепло: -10. Однако буквально через четыре дня синоптики обещают чуть ли не жару по меркам марта в Сибири.

- К концу этой недели мы ждем постепенное повышение температуры. В ночные часы будут слабоотрицательные температуры -3… -8, иногда и до -13. Днем же температура поднимется до -4, 23 марта - до +5, а к 26 марта - до +8… +9, - рассказала КП-Новосибирск начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Но почему так произойдет? В Сибири резкие перепады температур не новость. Метеорологи поясняют, что в этот раз к нам пришел теплый фронт с Урала.

- Резкими можно назвать изменения, которые были в эти выходные: кратковременное похолодание наступило в течение суток, потому что мы находились в зоне холодного фронта, идущего с Арктики. Он и дал впечатляющие осадки в виде снега и мокрого снега в воскресенье. Сейчас же открылся менее холодный антициклон, сформировавшийся на Урале. И повышение температуры будет идти уже плавно, в течение нескольких дней. После 26 марта погода начнет перестраиваться на весенний лад, - объясняет Наталья Кичанова.

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