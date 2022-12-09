«А что теперь коровам есть?»: в Новосибирской области полиция забрала у многодетной семьи сено как вещдок

Коровы остались без еды. Фото: предоставлено Денисом Паниным

В Новосибирской области многодетный фермер жалуется, что его коров оставили без еды. Конфликт между полицией и владельцем скота произошел в поселке Новоключи Купинского района. Правоохранители приехали в дом к фермеру и изъяли 65 тюков сена, которые были закуплены на зиму. Как говорит мужчина, ему сообщили, что корм краденый - не им, а продавцом, и его нужно поместить на ответственное хранение как вещдок. Фермер негодует и просит вернуть тюки на место.

Денис Панин занимается разведением мясных коров 10 лет. В стойле у мужчины 15 голов рогатого скота, 4 коровы беременны, а дома супруга и пятеро детей, один из которых грудничок. Большое хозяйство - единственный заработок для многодетной семьи. Сено фермер всегда закупал впрок, и этот год не стал исключением.

- Знакомый порекомендовал продавца, и я взял у него 65 тюков сена. Отдал 140 тысяч рублей. Для такого количества это стандартная цена, не выше и не ниже. Никаких документов, ничего не подписывали. Ударили по рукам, и все, - рассказал КП-Новосибирск Денис, хозяин фермы. - Сложили сено на нашей территории, не возле дома.

Никого коровий корм не интересовал до осени. Вскоре по поселку поползли слухи, что в селе Лепокурово Баганского района (а это 23 километра от Новоключей. - Ред.) украли сено, а ищут его здесь.

- 25 октября к нам на территорию приехала полиция и начала изымать сено. Мы узнали об этом от соседа. Он позвонил и сказал, что у нас там техника работает. А если бы нам не позвонили, то что тогда? Никаких документов, ничего нам не предъявили. Просто сказали, что возможно, это сено краденое, поэтому его изымают как вещдок, - описывает мужчина. - Как мне рассказали потом другие люди, мое сено выложили под камерами где-то в Лепокурово.

Денис и его жена написали заявление в полицию.

- Нам сказали, что дело передали следователям. Позвонили им, а нам ответили, мол, дело еще не смотрели. Написали в прокуратуру. Ждем ответы, - говорит мужчина.

Пока правоохранители разбираются, что делать с сеном, поголовье доедает остатки: семь тюков сена и солому. Один тюк на два дня.

- Началась зима, купить сено почти невозможно. Собираем остатки. Коровам скоро рожать, а чем их всех кормить? - возмущается Денис.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к адвокату Владимиру Бузюргину. Он объяснил, сможет ли фермер вернуть сено.

- Если сено было украдено, то, независимо от того, что фермер - добросовестный приобретатель, его должны вернуть собственнику, у которого оно было украдено. Требовать компенсации фермер вправе только от продавца, а не от полиции, - объяснил КП-Новосибирск Владимир Бузюргин. -Если же сено украдено не было, то его должны вернуть фермеру.

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