Что произошло в Новосибирске в ночь на 9 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости дня на 9 декабря. Фото: Мария НОВИКОВА

Житель наукограда Кольцово Владимир Никифоров выслушал приговор за убийство сына. Точку в резонансном деле сегодня поставил Новосибирский районный суд. Мужчина обратился к судье с трогательной речью и выслушал приговор — 6 лет лишения свободы.

В Новосибирскую область будто вернулся 2009 год: стремительно растет число заболевших свиным гриппом. Даже ковид отступил на второй план. Рассказываем, ждет ли нас еще одна эпидемия свиного гриппа и что делать, если вы им заразились.

В Новосибирске сдвинули сроки открытия и запуска новой станции метро «Спортивная». Станцию могут ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Во дворе многоэтажки на улице Зорге в Новосибирске выросла яркая снежная композиция. На ней подружились все сказочные персонажи, от Лунтика до Деда Мороза. Интереса добавляет и то, что автор работы - местная пенсионерка, которая сделала всё одна.

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