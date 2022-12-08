В Новосибирске наградили талантливых детей с ОВЗ

Начальник Департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

6 декабря большой зал филармонии принимал необычных гостей - победителей XXVII городского фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы талантливы!».

Отборочные этапы фестиваля проходили с 20 октября по 22 ноября во всех районах Новосибирска. Участвовать в них могли ребята с физическими, сенсорными и ментальными нарушениями.

В большом зале филармонии собрались победители XXVII городского фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы талантливы!». Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

Как рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева, число участников фестиваля в этом году приблизилось к четырем сотням.

- В этом году нам хотелось создать немного камерную обстановку и праздничную атмосферу, чтобы людям было комфортно, чтобы они могли чувствовать себя свободно. Продумывая программу праздника, мы стремились предоставить ребятам с инвалидностью шанс открыть для новосибирцев свои таланты, родителям - дать возможность по-настоящему гордиться своими детьми, наставникам ребят - показать городу свое мастерство. В итоговом гала-концерте участвуют певцы, танцоры, чтецы - представлены всевозможные виды искусства. Радует, что с каждым годом число участников фестиваля неизменно растет, - отметила Ольга Незамаева.

Радует, что с каждым годом число участников фестиваля неизменно растет, - отметила Ольга Незамаева. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

Фестиваль - это не только конкурс, но и праздник: в фойе концертного зала проходили мастер-классы, организованные центрами детского творчества. А на большой площадке третьего этажа победители отборочных туров выступали с вокальными номерами, танцевальными композициями, читали стихи, разыгрывали мини-спектакли и получали заслуженные награды.

11-летняя Миенг Лим на фестивале читала стихотворение. Кроме декламации, девочка занимается фортепиано и пением. По словам мамы юной исполнительницы Елены Лим, участвовать в творческих фестивалях и конкурсах нужно обязательно.

- Для детей с особенностями развития участие в фестивале - это своеобразный шаг, чтобы победить себя. Любые успехи, даже самые маленькие, приносят им очень много радости, - объясняет Елена.

В итоговом гала-концерте участвовали ребята - певцы, танцоры, чтецы. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

Выступления и награждение победителей прошли в круглом зале. На круглой сцене выступали ребята, приложившие немало сил для того, чтобы добиться таких впечатляющих успехов, о чем и сказал в своем приветственном слове заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп:

- Вы прошли трудный путь, прежде чем попасть на итоговый гала-концерт на этой сцене. Выдержали отборочные туры, справились с трудностями. И все это благодаря вашему терпению, усидчивости и таланту.

Кульминацией праздника стало награждение победителей и вручение новогодних подарков всем ребятам. Их ждут новые конкурсы и новые победы.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»