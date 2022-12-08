Более половины опрошенных новосибирцев выбирают удаленный формат работы - исследование билайн

Среди главных преимуществ «удаленки» респонденты, поддерживающие этот формат, чаще всего отмечают: возможность работать из любого места, совмещая деловые и личные вопросы. Фото: Мария ЛЕНЦ

При этом 36% желающих работать удаленно уверены, что станут продуктивнее, работая из дома. Такими результатами поделился оператор билайн, проанализировав предпочтения своих абонентов с помощью сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*.

Интересно, что география «удаленщиков» достаточно сильно разнится. Так, по данным исследования, самый высокий показатель среди респондентов, уже работающих дистанционно, зафиксирован в Москве - 22%, а самый низкий - во Владивостоке, где удаленно работают только 7% опрошенных. В Новосибирске же эта доля составила 18%.

В то же время 40% опрошенных новосибирцев признались, что частично решают рабочие вопросы дистанционно, несмотря на то, что «удаленки» у них нет. Примечательно, что поведение мужчин и женщин в этом отношении различаются. Мужчинам, в отличие от женщин, чаще приходится работать за пределами офиса (50% против 29% соответственно), в то время как женщины, наоборот, предпочитают вести все рабочие процессы только в офисе (55% против 34% соответственно).

Среди главных преимуществ «удаленки» респонденты, поддерживающие этот формат, чаще всего отмечают: возможность работать из любого места, совмещая деловые и личные вопросы; экономию времени и денег на проезд; гибкий\индивидуальный график работы. При этом, возможность питаться дома и отсутствие дресс-кода не оказались столь привлекательными: эти параметры выбрали только около 20% и 22% участников опроса.

Первенствующим условием для комфортной удаленной работы опрошенные называют надежный мобильный и проводной интернет - этот фактор важен для 70%. Между тем, согласно полученным результатам, для 2/3 абонентов билайна в Новосибирске, прошедших опрос, скоростей мобильного интернета оператора хватает для работы.

Чаще всего респонденты используют мобильный интернет для общения с коллегами в мессенджерах, переписки в корпоративной почте, просмотра рабочих видеоматериалов и отправки/загрузки объемных файлов.

Что касается традиционного «офисного режима», то его в Новосибирске выбирают 46% опрошенных. Наиболее частой причиной неприятия «удаленки» респонденты называют отсутствие личного общения с коллегами (61%).

Стоит отметить, что сам билайн практикует режим дистанционной работы больше 6 лет. Проект удаленной работы BeеFREE** был запущен для сотрудников компании еще в 2016 году.

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* Исследование было проведено в 10 российских городах - Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Ярославль. Общее количество респондентов - 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 25 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

** Бифри