Таких доходов у Новосибирска еще не было!

Кирилл Покровский подчеркнул: одной из важной статьей расходов в бюджете будет поддержка семей мобилизованных. Фото: предоставлено Советом депутатов города Новоисбирска.

На 21-ой сессии Совета депутатов города Новосибирска депутаты рассмотрели проект бюджета Новосибирска на 2023-й и два последующих года. Чем он принципиально отличается – читайте в нашем материале.

РЕКОРДНЫЕ ДОХОДЫ

Несмотря на экономическую ситуацию в стране, бюджет Новосибирска в 2023 году вырастет на 15 миллиардов рублей. Он составит 75,4 млрд рублей – это беспрецедентный случай, таких доходов у столицы Сибири еще не было никогда.

Бюджет будет сформирован федеральными и региональными средствами - 42,3 млрд рублей, собственными доходами города - 33,1 млрд рублей.

Но все-таки высокие доходы пока не позволяют избавиться от дефицита. Экономисты рассчитывают, что он будет около 800 миллионов рублей. Перед городскими властями стоит задача в ближайшие годы снизить дефицит. Именно поэтому предварительные бюджетные планы на 2024 и 2025 года сверстаны с постепенным его уменьшением. Через два года дефицит предварительно станет 500 миллионов рублей, а через три его совсем не будет.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – В ПРИОРИТЕТЕ

Важный момент: город от своих социальных обязательств не откажется. И это, безусловно, отразилось в проекте бюджета. Расходы социальной сферы запланированы в 2023 году в объеме 48,4 миллиарда рублей – это 63,5% от общего объема расходов. На отрасли городского хозяйства будет выделено 27,8 миллиардов рублей или 36,5%.

- Основной статьей расходов остается образование – более 50%. На 2023 год заложены средства на приобретение минимум 30 единиц специальной техники для нужд ЖКХ. Бюджет рабочий, серьёзный и, думаю, нам удастся отстоять все те расходы, которые мы планируем. Мы, со стороны представительной власти, показали наиболее важные статьи и векторы развития, которые видим с точки зрения жизнедеятельности города, как в социальном направлении, так и в экономическом, - рассказал председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский.

Получается, что бюджет на следующий год будет социально ориентированным. В него заложены статьи расходов - зарплаты бюджетников, поддержка новосибирцев, которые в этом нуждаются и имеют право на городскую помощь. В статьи расходов включили: благоустройство дворов, отсыпка дорог частного сектора, развитие транспортной сети Новосибирска. В результате масштабной работы депутатов будет увеличено в пять раз финансирование на освещение, на светофоры, на обустройство тротуаров по дороге к школам.

- Депутатское объединение «Единая Россия» вышло с рядом предложений по формированию бюджета на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов. Речь идет о статьях расходов, связанных и с социальными факторами, и с жилищно-коммунальной сферой. Сейчас достаточно сложный период. Наше объединение выступило с предложением по оказанию помощи мобилизованным и их семьям. На эти цели планируется выделить 100 млн рублей. - рассказал председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский.

Одним из приоритетов бюджета Новосибирска остается участие города в национальных проектах: «Образование», «Жильё и городская среда», «Безопасные качественные дороги». Запланировано участие в шести нацпроектах по 11 направлениям. Сумма на их реализацию составит 6,7 миллиарда.

Большинство депутатов проголосовали за проект бюджета Новосибирска - 43 из 45 присутствующих депутатов. И он был принят в первом чтении. Однако на внесение поправок есть еще две недели до 14 декабря. Второе чтение бюджета пройдет на следующей сессии Совета депутатов города Новосибирска 21 декабря.