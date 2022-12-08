Что произошло в Новосибирске в ночь на 8 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 8 декабря. Фото: Мария НОВИКОВА

Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор парню и девушке, которых обвиняли в причинении смерти по-неосторожности. 3 марта 2022 года блогер Роман Белозеров, ведущий телеграм-канал, и Камилла Сарсекеева решили выбросить из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома на Вокзальной магистрали, 3, старую мебель. Одно из кресел упало на голову пенсионерке.

Вор в мешке, или «троянский конь», как метод совершения преступления, сначала удивил оперативников, потом следователей, теперь и суд. В Дзержинском суде Новосибирска сегодня приговорили шестерых подельников, совершивших серию особо крупных краж. Обчищая складские помещения, фигуранты подошли к делу с выдумкой.

Отсутствие привычного снежного покрова, который в Сибири, как правило, ложится уже в конце ноября, очень беспокоит новосибирцев. Агрономы предупреждают об еще одной опасности, которая может стать следствием бесснежной зимы — паводках.

В Новосибирске из-за роста госпитализации детей с ОРВИ и гриппом перепрофилируют один из корпусов Детской городской больницы №1. По словам замминистра здравоохранения региона Татьяны Анохиной, по сравнению с серединой прошлой недели на сегодняшний день число вызовов врача из-за высокой температуры у ребенка увеличилось на 30%.

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