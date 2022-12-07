Медвежьи услуги: дрессировщица не могла три года уехать домой из-за подставных сборов в соцсетях

Медведи наконец вернулись домой после 3 лет в Новосибирске. Фото: Алёна МАРТЫНОВА / предоставлены Майей Кирсановой.

Дрессировщица Майя Кирсанова и ее четыре цирковых медведя Топтыжка, Белла, Арчи и Марта вернулись домой после трех лет, проведенных в Новосибирске. Теперь они живут в Московской области. Мытарства закончились, и хозяйка зверинца согласилась рассказать КП-Новосибирск, почему так долго не могла накопить на переезд. Оказалось, деньги на ее мишек собирала не она одна…

«С ЭТИХ СБОРОВ Я НЕ УВИДЕЛА НИ РУБЛЯ»

Майя Кирсанова отправилась в родные края 17 ноября. Три предыдущих года она провела в Новосибирске вместе со своими цирковыми подопечными. Ее историю мы рассказывали не раз. Дрессировщица купила мишек в зоопарке, сразу со всеми положенными документами. Майя и медведи работали в цирке до пандемии, деньги были на корм, еду, прививки, ветеринаров и проживание. Приехали в Новосибирск – и цирки закрыли из-за коронавируса. Сорвались предстоящие гастроли. Тут-то и началось безденежье и скитание.

Майя и медведи выступали в цирке до пандемии. Фото: стоп-кадр.

Узнав историю Майи, зоозащитники начали рассказывать о ней через объявления в социальных сетях. Дрессировщица надеялась на неравнодушных людей, но быстро попалась на мошенников. Она говорит, что посты о сборе средств вдруг начали появляться как грибы после дождя: переписанное сообщение, перекопированные фото мишек с незнакомыми номерами телефонов – только вот денег с тех сборов она не видела.

– Сначала мою историю жалобно рассказывали в одном из пабликов «ВКонтакте», указав для сбора денег чужой номер телефона, по которому не берут трубку, – рассказывает КП-Новосибирск Майя Кирсанова, дрессировщица медведей. – Поначалу все же была надежда – вдруг это добрые люди, которые просто хотели помочь, собрать деньги, а потом перевести мне. Но все оказалось гораздо прозаичней. Понять это помогла проверка.

Знакомая дрессировщицы перевела по одному из указанных номеров деньги. Кирсанова ждала, ждала, но на своей карте их так и не увидела.

Цирковая семья переезжала много раз, мишки даже жили под открытым небом. Фото: предоставлены Майей Кирсановой.

Еще одна неприятность от постов в соцсетях – одна активистка добавила к тексту посыл: «Спасите медведей из ужасных условий!». В разговоре с КП-Новосибирск женщина, опубликовавшая пост, утверждала, что деньги собирала не на свой телефон, а дрессировщица вообще мучает медведей и у нее нет на них разрешения. Возникает вопрос, для кого и зачем активистка вообще проводила сбор?

«МЕДВЕДЕЙ НА ПОЛКУ НЕ СЛОЖИШЬ»

Ситуацию усложнил выпущенный в конце 2019 года закон «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». По которому условия содержания, уход, уборка и время кормления начали строго протоколироваться.

– Я считаю, некоторые пункты в списке требований не всегда нужны, а бумажная волокита отнимает много времени, которое хозяин должен уделять своим животным. После выхода закона большинство цирков решили сократить сотрудничество с дрессировщиками, потому что ответственность легла на плечи директоров, – объясняет Майя. – Все это доставило нам, дрессировщикам, множество неудобств, и поставило под угрозу жизнь животных. Если бизнес сокращают, то, например, электрик может положить плоскогубцы на полку, переквалифицироваться, взять отбойный молоток. А что делать дрессировщикам? Медведи – не плоскогубцы, их на полку не сложишь.

Именно поэтому Майя с медведями сначала жила на конюшне в Марусино, в арендованном помещении, которое ей предоставила знакомая. Неравнодушная местная жительница подарила вольер для мишек.

Майе помогали зоозащитники, но вредили поддельные сборы в соцсетях. Фото: Аркуда Велий Помощь медведям.

Дрессировщица проводила платные фотосессии с мишками, артистов полюбили в TikTok. Но за аренду из-за пандемии все равно платить было нечем. Вероятно, хозяин земли пожаловался в надзорные органы. Майе выписали штрафы за мерзлую морковку и за то, что нет анализа воды. Медведей выселили с незаконно занимаемой территории.

После конюшни Майя и медведи переехали в Первомайский район, скорее хотели отправиться домой. Там внезапные волонтеры сделали вторую клетку для мишек, но потом оказалось – временную, которую надо было выкупать. Тогда знакомая Майи впервые помогла ей организовать сбор в соцсетях с указанным телефоном дрессировщицы. Деньги собирали на весь переезд, но из-за недоверия к популярной у мошенников истории их хватило только на выкуп вольера.

Осенью знакомая Кирсановой помогла найти место в Подмосковье, где мишкам построили домик. Здесь Майе не нужно думать об аренде и о том, как прокормить животных – этим безвозмездно занимаются хозяева фермы.

Деньги на переезд пожертвовал канал «Заповедник здравого смысла». Это был второй и последний официальный сбор. Зрителям рассказали о медведях, и у администраторов канала получилось собрать средства на транспорт для перевозки.

Сейчас повзрослевшие мишки вернулись в Подмосковье и потихоньку укладываются спать в просторных вольерах. Фото: предоставлены Майей Кирсановой.

После переезда дрессировщица уложила медведей спать. Они толком не уходили в спячку на протяжении трех лет, а теперь с удовольствием зарываются в сено в своих импровизированных берлогах. У каждого здесь есть свой отдельный вольер.

В планах у Майи – устраивать маленькие шоу для зрителей. При виде людей мишки сами начинают показывать трюки, потому что скучают по любимой работе. Дрессировщица не оставляет надежд и на грандиозные шоу на цирковом манеже, как раньше. Возможно, беременные Белла и Марта весной родят маленьких медвежат, которые когда-нибудь выступят под куполом цирка.

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