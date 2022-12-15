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Здоровье14 декабря 2022 22:00

Новосибирск посетила делегация производителя медицинской продукции из Китая

Центр эффективной медицины «Главный Пациент» стал единственной частной клиникой, в которую заехали китайские гости
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Центр эффективной медицины «Главный Пациент» стал единственной частной клиникой, которую посетила делегация из Китая.

Центр эффективной медицины «Главный Пациент» стал единственной частной клиникой, которую посетила делегация из Китая.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Mindray - производитель устройств для ультразвуковых исследований, клинико-диагностических лабораторий и биохимических анализаторов. Представитель компании встретился с врачами новосибирских госклиник, где установлено фирменное оборудование, рассказал о новых возможностях, узнал, что нравится, а что стоит улучшить.

Системы высокого класса от бренда Mindray широко используются в акушерстве и гинекологии, флебологии, кардиологии, урологии и педиатрии. Фото: Medical development group

Системы высокого класса от бренда Mindray широко используются в акушерстве и гинекологии, флебологии, кардиологии, урологии и педиатрии. Фото: Medical development group

Из частных клиник китайский гость посетил только Центр эффективной медицины «Главный Пациент», потому что лишь здесь в нашем городе работают сразу на нескольких экспертных аппаратах УЗИ этой марки. Пациенты со всего Новосибирска приезжают сюда за диагностикой и качественным обслуживанием.

Врачи УЗИ стоят на первом этапе диагностики. Именно они первыми встречаются со всеми патологиями: после их заключений пациент направляется на лечение или более детальное обследование. К заместителю главного врача по развитию медицинского центра «Главный Пациент», врачу УЗД, кандидату медицинских наук Виталию Кучееву нередко обращаются за вторым мнением - если сомневаются в заключении других УЗИ-диагностов.

Виталий Кучеев, заместитель главного врача по развитию, врач ультразвуковой диагностики.

Виталий Кучеев, заместитель главного врача по развитию, врач ультразвуковой диагностики.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Уже четвертый год мы работаем на оборудовании этой компании. Я провожу диагностику на многофункциональном аппарате, который позволяет провести детальный осмотр пациента, выявить патологию на достаточно ранней стадии развития, детально оценить мелкие изменения при общем, абдоминальном ультразвуке, при УЗИ щитовидных и молочных желез, а также акушерско-гинекологических исследованиях, - рассказал «Комсомольской правде» Виталий Кучеев.

Всего в «Главном Пациенте» установлено 5 аппаратов УЗИ экспертного класса. Один из них позволяет получить 3D-картинки плода на УЗИ беременных.

- Объемная картинка также является более информативной при допплеровском сканировании вен, УЗИ сердца. Аппараты в клинике используют в качестве диагностических, кроме того, они задействованы в процедурах пункционной биопсии и других манипуляциях. Также в клинике есть амбулаторная хирургия одного дня: под контролем УЗИ сосудистые хирурги проводят операции по лечению варикоза за один день. В «Главном Пациенте» стараются оснащать клинику оборудованием, которое улучшает сервис и качество медицинского обслуживания, - объяснила главный врач Центра эффективной медицины «Главный Пациент» Светлана Созина.

Главврач центра «Главный Пациент» Светлана Созина рассказала, как врачи работают над повышением качества медицинских услуг.

Главврач центра «Главный Пациент» Светлана Созина рассказала, как врачи работают над повышением качества медицинских услуг.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

На встрече с врачами «Главного Пациента» представитель китайской компании рассказал об интересной разработке. В будущем, при донастройке ультразвукового аппарата, на нем можно будет не только получить 3D-картинку плода, но и распечатать на 3D-принтере копию малыша, который еще находится в животике у мамы. Последнюю доработку компания планирует продемонстрировать на ближайшем всероссийском медицинском форуме.

Центр эффективной медицины «Главный Пациент»

Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 217/1 (10 м от станции метро «Золотая Нива». Собственная просторная парковка. Въезд со стороны ул. Кошурникова)

+7 (383) 219 01 01 (взрослое отделение)

+7 (383) 219 02 02 (детское отделение)

info@glavpacient.ru

glavpacient.ru

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