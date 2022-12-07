«Единая Россия» отметила заслуги добровольцев МГЕР и «Волонтерской Роты»

Олег Иванинский отметил, что «Единая Россия» стала точкой сборки всех тех неравнодушных людей, которые готовы прийти на помощь людям. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», в День добровольца состоялась встреча председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и секретаря генсовета Андрея Турчака.

Встреча была посвящена насущным вопросам активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты Боевого Братства», а также их участию в гуманитарной миссии партии.

Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал, что с начала СВО в волонтерской деятельности в Донбассе и на освобожденных территориях поучаствовали более 1,2 тысячи активистов. Сегодня 84 активиста участвуют в СВО в качестве добровольцев или мобилизованных по призыву.

Более 2 тысяч волонтеров МГЕР сегодня помогают семьям мобилизованных, работают в госпиталях, где лечат раненых военнослужащих. Вместе с партийным проектом «Женское движение «Единой России» организовали обучение медсестер, и теперь девушки-активисты могут работать в больницах в Донецке и Луганске.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что название «Молодая Гвардия Единой России» созвучно названию антифашистской молодежной организации «Молодая гвардия». Он отметил, что происходящие события заставили большое количество людей в нашей стране, особенно молодых, взглянуть на исторические факты иначе.

Активисты МГЕР рассказали о том, с какими чувствами отправлялись в Донбасс, какими направлениями работы занимаются сейчас и как планируют развиваться. А также представили свои идеи, которые будут способствовать налаживанию мирной жизни в Донбассе, Херсонщине и Запорожье. В их числе - создание в Мариуполе центра молодежных инициатив.

Дмитрий Медведев поручил также проработать с учетом специфики новых регионов предложение о переформатировании программ поддержки молодых специалистов на селе - «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель».

Еще одно предложение - о льготном проезде для студентов по всем регионам, включая летний период - будет проработано с финансовым блоком Правительства РФ для последующего включения в народную программу «Единой России», в том числе в части предоставления льгот студентам-волонтерам.

В заключение Дмитрий Медведев отметил, что каждый активист МГЕР находится на своем месте и преодолел себя.

- Могу сказать только одно: в любом случае вы уже состоялись как граждане Российской Федерации. Я вас с этим поздравляю. Это высокое звание, - заключил председатель «Единой России».

Депутат Госдумы ФС РФ от Новосибирской области, член комитета по здравоохранению Олег Иванинский отметил, что «Единая Россия» стала точкой сборки всех тех неравнодушных людей, которые готовы прийти на помощь людям. Так было и во время пандемии, так и теперь, когда наша помощь нужна и семьям мобилизованных, и беженцам.

- В такое сложное время нельзя быть безучастным, сидеть сложа руки. И когда среди депутатов-медиков «Единой России» был объявлен сбор добровольцев для отправки в Донбасс в качестве волонтеров, я, конечно, не мог не откликнуться. В марте мы побывали в Луганске, чтобы понять, где наша помощь нужна больше всего.

После этого мы оперативно включились в работу по оказанию помощи жителям ЛДНР. Уже 4 марта новосибирские единороссы отправили в Донбасс первые 20 тонн груза, в том числе медицинское оборудование: аппараты ИВЛ и аппараты для подачи лекарственных препаратов. Также отправились в Донбасс на помощь новосибирские онкологи, травматологи, хирурги, а этой осенью был организован вывоз раненых на долечивание в Новосибирск. В настоящее время мы оказываем самое активное содействие в помощи мобилизованным и их семьям, - рассказал он.