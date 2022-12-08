Билайн бизнес обеспечит главную газовую артерию страны надежной связью

Фото: www.piqsels.com/ru предоставлено пресс-службой ПАО «ВымпелКом».

В рекордно короткие сроки были выведены в эфир базовые станции стандарта 2G/4G* на компрессорных станциях магистрального газопровода «Сила Сибири», а также на новых объектах Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В общей сложности более 30 тысяч человек** получили возможность быть на связи в самых удаленных уголках бескрайней Сибири.

Совместно с развитием сотовой связи, билайн бизнес развивает и услуги передачи данных на главной газовой стройке страны. Высокоскоростными каналами связи обеспечены Клиенты на Ковыктинском и Чаяндинском месторождениях, на компрессорных станциях и лупингах магистрального газопровода «Сила Сибири». Суммарная пропускная способность организованных каналов связи превышает 3Гбит\сек.

Билайн бизнес до конца 2022 года планирует обеспечить связью новые объекты Ковыктинского месторождения, две компрессорные станции в Якутии, а также железнодорожный терминал отгрузки газоконденсата в пос. Окунайский Иркутской области.

Олег Андреев, руководитель по работе с нефтегазовым сектором ПАО «ВымпелКом»:

- Эффективность реализации сложных инфраструктурных проектов напрямую зависит от наличия качественной связи в необходимом объеме, для взаимодействия между всеми участниками строительства. Все объекты магистрального газопровода Сила Сибири находятся в отрыве от привычной городской инфраструктуры, с сезонной логистикой и суровым климатом. Именно поэтому связь становится незаменимой и осязаемой ценностью, как для наших заказчиков, так и для строителей, которые месяцами могут находится на вахте в тысячах километрах от дома. Уже сегодня мы обеспечили связью более 30 тысяч человек, и около полусотни организаций, задействованных при строительстве объектов «Силы Сибири»

Марина Кинозерова, главный инженер проекта по обеспечению связью объектов магистрального газопровода «Сила Сибири» ПАО «ВымпелКом»:

- Создание инфраструктуры связи в Иркутской области и Якутии усложняется экстремальными климатическими условиями, обширной территорией, а также слабо развитой транспортной инфраструктурой. В связи с этим возникают особые требования как по организации работ, так и по надежности технического решения. Каждое включение сервиса является уникальным и требует вовлечение в процесс десятков специалистов разного профиля. Поэтому сроки реализации и качество сервиса является главным конкурентным преимуществом. Благодаря слаженной работе на всех уровнях взаимодействия мы наработали колоссальный опыт, который позволяет масштабировать бизнес в самых труднодоступных регионах нашей Страны.

Магистральный газопровод «Сила Сибири» - крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России из Якутии и Иркутской области в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ковыктинское месторождение - газоконденсатное месторождение в Иркутской области России, крупнейшее на востоке России по запасам газа. Является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода.

Чаяндинское месторождение - одно из крупнейших на востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода

Лупинг - это участок газопровода, прокладываемый параллельно основному газопроводу.

___________

* 2G/4G – второе / четвертое поколение мобильной связи.

** Согласно внутренним статистическим данным билайн.