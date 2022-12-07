«Единая Россия» установит для беженцев с Донбасса новогодние елки

Региональное отделение «Единой России» запустило акцию «Письмо герою». Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Несмотря на происходящие события, у всех, и, прежде всего, у детей должны быть новогодний праздник и новогодняя атмосфера, ведь ёлки для малышей и школьников проводились и в тяжёлые годы Великой Отечественной войны, и во время пандемии коронавируса.

Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

«Единая Россия» оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, и других новых регионов с первого дня проведения спецоперации. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них около 700 тонн медикаментов. Новогодние подарки детям в ПВР и тем, кто остался в Донбассе, также станут частью помощи, которую оказывала и будет оказывать партия. Не менее важны письма и открытки, которые будут перед новогодними праздниками переданы мобилизованным, а также их семьям.

С начала спецоперации «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

- Региональное отделение «Единой России» запустило акцию «Письмо герою». Она в этом году будет особенно актуальна. Те письма, открытки, сочинения, которые напишут дети, или снятые ими видеообращения мы планируем передать нашим воинам. Я уверен, что каждому будет приятно получить такую весточку и как раз к новому году, - отметила руководитель регионального исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Юлия Швец.

С начала спецоперации «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также «Единая Россия» собрала более миллиарда рублей на помощь фронту.