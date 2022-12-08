Новый формат зуботехнической лаборатории появился в Новосибирске

Открытие новой лаборатории «Дентал-Сервис LAB». Фото: Сеть клиник «Дентал-Сервис»

Крупная новосибирская сеть стоматологических клиник «Дентал-Сервис» открыла лабораторию в новом формате. Экосистема «Дентал-Сервис LAB» позволит увеличить производственные мощности компании в 2,5 раза за счет сочетания новых технологий, уникального оборудования и бережливого подхода к организации производства, обеспечивающего сокращение временных издержек на рабочем месте.

Высокотехнологичное оборудование позволит увеличить количество производимых конструкций в 2,5 раза. Фото: Сеть клиник «Дентал-Сервис»

Особую гордость сотрудники компании испытывают за техническое оснащение площадки.

- Подобного комплекса в Новосибирске нет ни у кого из конкурентов, - уверен Дмитрий Левщанов, директор зуботехнической лаборатории. - К примеру, в России компаний, у которых есть 3D-принтеры Asiga 4k PRO и Straumann P50 plus можно пересчитать по пальцам одной руки. За счет ультрасовременного программного обеспечения, высокоточных фрезерных станков и 3D-принтеров мы сможем не только удовлетворять нужды собственной сети, но и изготавливать широкий спектр стоматологической продукции для других участников рынка, в том числе для клиник Сибирского региона.

В новой лаборатории «Дентал-Сервис» практикуют эргономичный подход к организации пространства. Фото: Сеть клиник «Дентал-Сервис»

Как отмечает специалист, все это позволит создавать ортопедические конструкции превосходного качества в минимальные сроки.

- Большое внимание мы уделили эргономике пространства: в одной локации объединили зоны аналогового и цифрового моделирования, - продолжает Дмитрий. - Это позволило существенно увеличить производительность.

Специально для лаборатории была разработана система климатического контроля и вентиляции, позволяющая циклически обновлять и фильтровать воздух в производственном помещении до 6 раз в час.

В «Дентал-Сервис LAB» используется уникальное оборудование. Фото: Сеть клиник «Дентал-Сервис»

- Для сотрудников это очень ценно. Редко встретишь такую заботу об условиях труда специалистов, - обращает внимание директор лаборатории.

Здание, в котором находится «Дентал-Сервис LAB», расположено в районе Речного вокзала, в равном удалении от всех филиалов компании. На данный момент их 14, есть клиники в Новосибирске, Бердске и Академгородке, откуда компания родом.

- Место выбирали с учетом того, что в ближайшем будущем мы будем работать на внешний рынок. Важно было тщательно продумать логистические цепочки, - объясняет Дмитрий.

В скором времени на площадке лаборатории планируется проводить обучение зубных техников. В компании уже есть центр постдипломного образования «Дентмастер» на базе «Профессорской клиники», его методология будет использоваться и в новой зуботехнической лаборатории.

Фрезерные станки «Дентал-Сервис LAB» будут изготавливать продукцию для всего Сибирского региона. Фото: Сеть клиник «Дентал-Сервис»

СПРАВКА КП

«Дентал-Сервис» - сеть стоматологических клиник, основанная в 1993 году в новосибирском Академгородке. В настоящий момент включает 14 филиалов, в том числе две Детских стоматологических клиники, Клинику хирургии лица и стоматологии и учебный центр постдипломного образования «ДентМастер». Собственник и идеолог сети клиник Борис Валентинович Шеплев - президент Российского общества дентальной микроскопии (РОДМ), член Международной академии дентальной микроскопии (AMED) и Европейского общества дентальной микроскопии (ESMD).

Сеть клиник «Дентал-Сервис»

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dentservice.ru

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