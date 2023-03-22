Депутаты призывают вернуть экипажи ДПС на большие перекрестки

Александр Шпикельман заверил, что совместно с ГИБДД будет вестись работа по улучшению состояния дорог. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

В Законодательном собрании Новосибирской области прошло заседание комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами. Депутаты заслушали отчет областной Госавтоинспекции и обсудили, какие меры необходимо принять для обеспечения безопасности на дорогах.

ЗА ДВА МЕСЯЦА ПОГИБЛИ 38 ЧЕЛОВЕК

Увы, статистика не радует: за два месяца на территории области зарегистрировано 241 ДТП, аварии унесли жизни 38 человек - количество погибших возросло на 11 процентов».

Депутат Анатолий Юданов поинтересовался:

- Беспрецедентно огромное количество финансирования было выделено в предыдущие годы на видеокамеры на самых знаковых перекрестках Новосибирска. Эффективны эти вложения финансовые или нет?

Депутат Наталия Красовская подняла другую тему - что делается для борьбы с колейностью? Начальник ГИБДД области Александр Бабенков рассказал, что по итогам проверок состояния дорог выдаются предостережения. А если нарушения не устранены в срок до 10 суток, информация передается районному прокурору для реагирования.

«А много обращений вы направили владельцам дорожной сети по поводу содержания дорог?» – спросил председатель комиссии регионального парламента Александр Шпикельман. Они исчисляются сотнями, ответил глава ГИБДД.

Региональный парламентарий Яков Новосёлов заметил, что «тратятся большие деньги, ставится много камер, при этом, количество ДТП растет». Александр Бабенков возразил, что по уровню оснащенности комплексами фото-, видеофиксации Новосибирск отстает от многих других городов-миллионников: 160 единиц на весь город. А в Уфе, например, их 600, и аварийность в городе снизилась.

«А причина роста ДТП?» – снова задал вопрос Яков Новосёлов. «Манера вождения в городе хамская. Нет культуры вождения, – посетовал Александр Бабенков. – В связи с чем? С безнаказанностью».

НЕ ХВАТАЕТ ИНСПЕКТОРОВ

Депутат Евгений Смышляев призвал вернуть экипажи ДПС на стратегически важные перекрестки города. Александр Бабенков посетовал, что в Новосибирске 450 автоинспекторов, а в Екатеринбурге, например, полк – 600 человек, в Челябинске – 550 человек. Депутат заверил, что Заксобрание Новосибирской области готово обратиться на федеральный уровень, если необходимо оказать поддержку ГИБДД в части расширения количества автоинспекторов.

Председатель комиссии Александр Шпикельман подвел итоги обсуждения:

- Есть такая информация, что Новосибирск имеет пятое место в мире по дорожным «пробкам». Не в России, а в мире! Наша комиссия соберется еще не раз. И я хотел, чтобы среди первых вопросов мы рассмотрели: займем ли мы первое место по пробкам или нет? Такой доклад я прошу подготовить. Также прошу руководство Госавтоинспекции подготовить инициативы любого уровня: федерального или регионального, чтобы нам совместно их реализовать. И по вопросу парковок для инвалидов мы ждем письменного ответа в течение одного месяца.

Председатель комиссии заверил, что совместно с ГИБДД будет вестись работа по улучшению состояния дорог, по совершенствованию системы фото-, видеофиксации движения, по пропаганде безопасности на дорогах.