«Жилищная инициатива»: 25 лет строим дома, в которых хочется жить!

Фото: Архив компании «Новосибирский Квартал»

- Юрий Александрович, «Жилищной инициативе» 25 лет. За это время рынок жилого строительства изменился радикально. Каким вы его видите сегодня, насколько он комфортен для вашей компании?

- Строительство - это не про комфорт. Мы с первого дня основания компании самоотверженно трудимся - так, наверное, и должно быть. Сегодня рынок новостроек очень разнообразен, в основном в зависимости от региона. Мы видим спад активности в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, но в то же время в регионах спрос на новое жилье сохраняется. Конечно, он чуть скромнее, чем в предыдущие годы. Снижение доходов у населения, ухудшение условий кредитования - все это отражается на покупательской способности людей. Однако падение всегда сменяется ростом - это мы знаем по опыту.

Юрий Александрович Гатилов. Архив компании «Новосибирский Квартал»

- Рынок в ожидании резонансного проекта «Жилищной инициативы» - ЖК «Куба». Каким он станет?

- «Куба» - это малоэтажные дома, расположенные в живописном месте, где можно наслаждаться свежим воздухом и красивыми видами. Здесь вы найдете все необходимое для комфортной жизни: удобную инфраструктуру, развитую транспортную сеть, экологичную среду. Мы уверены, что наш проект заинтересует людей, которые ценят качество, комфорт и высокий уровень жизни.

Когда-то мы буквально нащупали этот запрос у нашей целевой аудитории - жить в небольших комфортных домах, в уютных микрорайонах. Сегодня он сохраняется, особенно на фоне того, что столица Сибири начала резко расти вверх. Многие семьи интуитивно сторонятся высоток - им комфортнее, когда выходишь во двор и видишь бескрайнее синее небо.

- Как чувствуют себя ваши флагманские проекты - «Фламинго» и «Кольца»?

- Они понятны целевой аудитории, оптимальны по цене и качеству и потому востребованы. «Фламинго» собрал на недавний праздник Масленицы районного масштаба несколько тысяч человек! Только представьте: на праздник в комплекс, который находится на границе города и области, приехало множество людей. А после проводов зимы у нас начались ощутимые весенние продажи, поскольку клиенты увидели и почувствовали атмосферу «Фламинго» - семейную, уютную, теплую.

Та же история и с «Кольцами». Проект выбирают люди, для которых важны окружение, спокойный и размеренный ритм научного городка, развитая спортивная инфраструктура. Мы ориентируемся на четкий набор критериев, который принципиален для нашей аудитории, и по этим характеристикам обеспечиваем лучшее соотношение цены и качества.

Архив компании «Новосибирский Квартал»

- Ваша компания за 25 лет пережила несколько кризисов в строительной отрасли. За счет чего «Жилищная инициатива» растет и развивается, несмотря на сложности рынка?

- Я создавал «Жилищную инициативу» в 1998 году. Вспомните: в августе 1998 года экономика России оказалась на грани дефолта. Рынок недвижимости сильно пострадал - многие застройщики не смогли удержаться на плаву и закрылись. Мы тогда работали по 24 часа в сутки. Я не героизирую себя и свою команду, но, когда мы выдержали испытания того периода и смогли даже заработать, я понял, что мы выстоим в любых условиях.

- Как вы сформулировали для себя факторы успеха?

- Формулировки самые простые. Во-первых, мы всегда работаем на достижение высокого качества наших проектов и ориентируемся на потребности и пожелания наших клиентов. Знать свою целевую аудиторию чрезвычайно важно! Во-вторых, мы отличаемся гибким и ответственным подходом к работе, что позволяет нам эффективно решать любые вопросы, возникающие в процессе строительства. Наконец, мы уделяем большое внимание контролю качества и сроков на каждом этапе проекта.

Конечно, важным фактором успеха стала дружная команда. Сегодня в «Жилищной инициативе» работают более 700 человек. Мы заботимся о качественном обучении и перспективном развитии персонала, и это позволяет нам эффективно работать даже в условиях стресса. У нас опытные архитекторы, квалифицированные инженеры и строители, которые заботятся обо всех технических и строительных аспектах проекта. С нами много лет работают лучшие экономисты, которые выполняют расчеты и прогнозы, у нас сильная команда в сфере маркетинга и рекламы. Но самое главное, мы все умеем работать вместе над единым целевым результатом.

- Какие этапы развития прошла компания «Жилищная инициатива» за 25 лет?

- Первый этап был связан с нашей постоянной работой над улучшением качества продукции. На заре становления нашей компании почти никто не был озабочен этими моментами: квадратных метров не хватало, любые дома распродавались без проблем. Мы же тщательно отбирали локации, использовали только высококачественные материалы и следили за каждым этапом процесса строительства, чтобы нашим клиентам было комфортно и безопасно. Именно тогда мы почти первыми начали строить комплексно - кварталами, поскольку продукт получался насыщенным и привлекательным для клиента в плане инфраструктуры.

Вторым важным этапом в нашем развитии было расширение ассортимента. Мы начали с маленьких проектов в Барнауле, но потом расширили географию и наш портфель.

Конечно же, это только часть предстоящих масштабных этапов. История компании продолжается. Штат компании постоянно развивается, и мы гордимся своими молодыми, талантливыми и амбициозными специалистами, которые позволят нам продолжить успешную работу в будущем. Мы уверены, что опыт и профессионализм помогут нам успешно внедрять новые технологии и создавать проекты, которые отвечают текущим требованиям и потребностям наших клиентов. Будущее полно возможностей!

Архив компании «Новосибирский Квартал»

СПРАВКА «КП»

Юрий Александрович Гатилов родился 31 августа 1964 года в селе Новошипуново Краснощековского района Алтайского края. В 1981 году окончил школу и поступил в Алтайский государственный политехнический институт имени И. И. Ползунова на факультет гражданского и промышленного строительства. По окончании высшего учебного заведения вернулся на родину и 2 года отработал в Водоканале (1986 - 1988). Затем был назначен начальником участка в ООО «Барнаулстрой».

В апреле 1998 года Юрий Александрович основал и возглавил компанию «Жилищная инициатива», ставшую ведущей в городе Барнауле. Уже в 2008 году был открыт «Новосибирский квартал», который построил такие проекты, как «Микрорайон Краснообский» и «Дом на Дачной», 25-этажное здание класса комфорт.

• 14 лет на рынке • 7010 квартир • 68 домов • 4 микрорайона

https://nsk-kvartal.ru/

+7 (383) 347-11-11

630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дачная, 42/1, офис 2

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