Куда несут Кольцово наукоградные крылья

Конгресс-холл станет коммуникационным хабом для всех специалистов науки. Фото: Предоставлено администрацией Кольцово

В январе 2023 года Кольцово отметил юбилей: 20 лет наукоградного статуса. На праздник съехались восемь его наукоградных братьев, гости, партнеры. Поздравления с важным событием шли потоком со всех уголков России.

Чем сегодня живет Кольцово, как развивается и какие строит планы на будущее - об этом «Комсомольской правде» рассказал мэр рабочего поселка Николай Красников.

- Каким подошел Кольцово к своему юбилею?

- В центре развития Кольцово ведущую роль занимают «Вектор» и его дочерние предприятия: «Вектор-Бэст», «Вектор-Биальгам», «Вектор-Фарм». За это время они превратились в компании с миллиардными оборотами, а сам «Вектор» стал центром геномных исследований мирового уровня. Мы считаем «Вектор» нашим первым крылом развития. В Кольцово появились новые компании - резиденты биотехнопарка, такие как «Ангиолайн», «Катрэн», «СФМ». Мы активно развиваем инновационную структуру, сочетая ее с гармоничным развитием социальной сферы и комфортной городской средой. Наукоград украшают бассейн, ледовый дворец, легкоатлетический манеж, современная школа с несколькими спортивными залами, шестью технопарками. У нас можно комфортно заниматься наукой, спортом, отдыхать и наслаждаться жизнью.

Мэр Кольцово Николай Красников. Фото: Предоставлено администрацией Кольцово

- Но для эффективного полета лучше два крыла?

- Да, у Кольцово появилось и второе крыло развития и движения вперед - Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). Наши заботы в ближайшем будущем связаны именно с ним. В соответствии с указом Президента РФ мы должны в конце 2024 года сдать построенный объект и первые пять станций вокруг него.

- Как идет строительство СКИФа, что уже сделано?

- Сейчас завершаются все проектные работы. В прошлом году активно началась строительная фаза: заложили фундаменты и уже растут вверх стены ряда корпусов. Впереди два напряженнейших года. Понимаем, что Кольцово должен делать свои городские шаги навстречу этому проекту. В работе СКИФа будут задействованы ученые из разных уголков России и мира. Мы готовим для них комфортную инфраструктуру: уже проходит экспертизу проект Конгресс-холла, который станет многофункциональным культурным центром, коммуникационным хабом для всех специалистов науки. Стоит задача строительства гостинично-развлекательного комплекса - он будет встречать гостей и партнеров наукограда.

- Как решается вопрос транспортной доступности СКИФа?

- Навстречу СКИФу запущены множество реальных, уже строящихся дорожных объектов для расширения логистики и дорожного сообщения с развивающимся наукоградом. Предполагаем сдать летом этого года второй этап дороги Барышево - Орловка - Кольцово, который выйдет из Первомайки прямо на Векторовское шоссе. Идет реконструкция дороги, окружающей площадку СКИФа, и организация подъездов к площадке. Выполнен проект реконструкции дороги № 7, которая идет мимо полигона в район «Вектора» и СКИФа. Она будет переобустроена по завершению основного строительного процесса Кроме того, запланировано расширить расширить до четырех полос дорогу, соединяющую Академгородок с наукоградом со специальным съездом в район Академгородка. Так что дорожная логистика в ближайшее время тоже будет серьезно развиваться.

- Кольцово становится все более уютным и привлекательным. Не опасаетесь, что наукоград превратится в спальный район?

- Наукоград стремится стать полноценным научным городком: с сетью кофеен, ресторанов, бань, крупным медицинским центром. Мы активно застраивается: в год сдаем в среднем 2,5 - 3 квадратных метра на человека. Но строительство не самоцель - мы очень заинтересованы в том, чтобы новоселами становились еще и требующиеся нам представители науки, здравоохранения, образования. Поэтому активно взаимодействуем с Агентством стратегических инициатив, чтобы обеспечить перезагрузку по господдержке научных городов. Недавно прошла очная стратегическая сессия, где вместе с другими наукоградами обсуждали проблемы и дальнейшее развитие. Подняли жилищный вопрос: проект служебного или арендного жилья, наукоградной или научной ипотеки. Чтобы город не просто рос, превращаясь в обычный спальный район, имея развитую инфраструктуру, социалку, среду, а чтобы сюда подтягивались именно представители науки.

- 2023 год объявили Годом педагога и наставника. Кольцово планирует как-то поддержать эту тему?

- Прошлый год был Годом науки, и следующее десятилетие Президент РФ объявил десятилетием науки, чему кольцовцы очень рады. В конце прошлого года мы запустили уже второй творческий конкурс «Иду на грозу», чтобы вернуть в науку романтику, увлечь работой ученых молодежь. Рассчитываем, что на будущий год конкурс будет носить уже областной характер. Этот год - Год наставника и педагога. Они у нас в почете, мы понимаем, образование - это начало любой науки. У каждого ученого есть сой школьный учитель, поэтому в год педагога учредим дополнительную номинацию конкурса «Иду на грозу» для поддержки и популяризации учительского труда. В Кольцово учреждено 30 стипендий для одаренных детей по разным направлениям. Специально из фонда «Мой наукоград» организовали доплату учителям, снимающим квартиры, для закрепления специалистов в наших новых школах. Поэтому планируем этот год провести также в дополнительных заботах о наших учителях.

Фото: Предоставлено администрацией Кольцово

- Также 2023 год - это второй год спецоперации. Полигон Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища стал базовым пунктом обучения мобилизованных в нашем регионе. Как это повлияло на жизнь наукограда?

- Мы продолжаем жить и развиваться в условиях неких тревог и активного участия в поддержке наших ребят, которые отстаивают интересы России. С самого первого дня СВО кольцовцы участвуют в разных гуманитарных акциях. Вместе с волонтерами в школах развернули производство универсальных легких носилок, пятиточечников, окопных свечей. Передавали в зону специальной военной операции необходимые вещи, письма, поддерживали наших ребят благотворительными концертами. Мы в контакте с родственниками мобилизованных: ввели ряд наукоградных льгот, помогаем адресной матпомощью. Постоянно в контакте с подразделениями, где служат ребята. По их заказам через фонд «Мой наукоград» приобретаем и передаем вещи, которые им действительно необходимы.

В течение прошлого года мы собирали средства на квадрокоптеры, на создание бюстов выпускников нашего военного училища, Героев России. Мы помогали и продолжим помогать нашему училищу, потому что без решения воинских задач всем миром невозможно полноценное развитие в дальнейшем!

До сих пор испытываю непроходящие гордость, печаль и бесконечную благодарность нашим ребятам, землякам, выпускникам Новосибирского военного училища. Эти чувства нахлынули на меня во время открытия еще пяти бюстов на Аллее Героев 22 февраля: там я прочитал эти строки, посвященные нашим землякам…

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

Посвящается Героям России - выпускникам Новосибирского военного училища.

Аллея Героев - не просто аллея в саду:

Здесь вместо деревьев печально великие бюсты…

Здесь подвиг и молодость в ровном едином ряду

Застыли навеки в щемящей особенной грусти.

Здесь строгие взгляды давно повзрослевших ребят

Уносят куда-то в разрывы смертельного боя,

Где, как у отцов, никаких отступлений назад,

Где все до последнего вздоха упавших героев.

Здесь плечи мужские, покрытые златом погон,

Сливаются будто в могучие плечи России…

И кажется, снова бессмертный встает батальон,

Какие бы пули и взрывы его ни косили.

Здесь сила России великой во все времена,

Во имя ее и на плитах скорбящие даты…

Без вас наступает опять на планете весна…

Без вас, к сожаленью. Простите живущих, ребята…

Николай КРАСНИКОВ.

22.02.2023.