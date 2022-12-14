Зря вы боитесь пайеток! Четыре новогодних образа от стилиста, которые подойдут и пышкам, и стройняшкам

Что же выбрать?
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Декабрь - время новогодних корпоративов. Дамы сбиваются с ног, ищут идеальный наряд, чтобы выглядеть лучше той самой Марьиванны из бухгалтерии. В бутиках очереди, а глаз дергается от нервов. Ничего не подходит!
Мы решили помочь новосибирским девушкам и вместе с Екатериной Бочкаревой, новосибирским имидж-стилистом, моделью Plus Size модельного агентства Global Russian Models, отправились по магазинам. Смотрим и мотаем на ус, девочки.
ЗА ЗАКРЫТОЙ ШТОРКОЙ
Итак, пышка Татьяна и худышка Анна перед дверьми салона вечерних платьев. Честно, неизвестно чего ждем. Таня шутит:
- Давай подождем, когда я схудну. Все-таки мы не планировали стать героинями «Модного приговора».
Съемки проходили в модном пространстве Dress Me.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Вдох, выдох - поехали. Екатерина каждой из нас подобрала несколько образов.
- Фу, пайетки. Никогда их не любила, - шепчет мне на ухо коллега, окидывая стойку с нарядами беглым взглядом.
Но отступать некуда, идем в примерочную.
1. БЛЕСТЯЩИЕ КОМБИНЕЗОНЫ
Первые наряды - комбинезоны. Мне достался серебристый, Тане - изумрудный. На удивление комбинезоны сели как влитые.
Наряды смотрятся дорого.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
- Серебристый комбинезон максимально новогодний. Стройной девушке можно его подпоясать и выделить линию талии. Например, золотым поясом. В таком наряде ноги станут бесконечно длинными, верх за счет драпировки выглядит очень женственно и не тривиально, - объяснила КП-Новосибирск Екатерина Бочкарева, имидж-стилист.
Комбинезоны подойдут как пышкам, так и худышкам.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Девушкам-«плюсикам» такой фасон тоже подойдет.
- У комбинезона тонкая ткань, но это не проблема. За счет кроя скрываются недостатки фигуры, животик остается внутри. Никогда не берите размер меньше или впритык. И не забываем подчеркивать талию, - уточняет стилист.
2. И НА КОРПОРАТИВ, И НА РАБОТУ
Сходить в наряде на вечер и убрать в долгий ящик - старый приемчик непрактичных сотрудниц. Хотелось бы и в ресторан в нем сходить, и в будни в офис сгонять. На вешалках нашелся и такой вариант, как кофе 2 в 1.
Татьяна из примерочной в комбинезоне ярко-красного цвета.
Ноги визуально удлиняются за счет кроя.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
- Нужно обязательно показать талию, даже если у девушек Plus Size она не ярко выражена. Поэтому мы подбираем пояс. Ноги визуально удлиняются за счет кроя. Грудь у нашей модели богатая, и при таком крое она выгодно смотрится, - говорит Екатерина. - А теперь наш секрет: если поменяем ремень, то можно и на работу.
Мне выбрали платье розового оттенка. По-моему, я в нем похожа на редактора гламурного журнала.
Можно выбрать наряд и на работу, и в офис.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
- Для стройных девушек максимально эффектно. Линия декольте очень хорошо скроена. Рукава-фонарики - тренд сезона. Платья по фигуре - классика для худышек, - описывает образ эксперт.
3. ПЛАТЬЕ ПРЯМОГО КРОЯ И КОСТЮМ-ПИЖАМА
Еще один вариант для девушек с лишними кило - платья прямого кроя. В нашем случае низ окантован перьями.
- Платье классическое. Сидит по плечам, по груди. Оно не дает лишних объемов. Мы можем и тут подчеркнуть талию ремнем, - показывает Екатерина.
Примерили бы такие наряды?
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Для стройняшек есть вариант надеть на праздник костюм в пижамном стиле. Нет, к подружке на вечеринку в пижамах в нем идти не нужно: слишком дорого-богато смотрится.
Для стройняшек подойдут костюмы.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
- Этот костюм в пижамном стиле - тренд сезона. Костюм можно носить разным способом. Например, рубашку заправить наполовину внутрь и добавить к брюкам ремень. Или же выпустить рубашку и тогда ремень надеть поверх нее. Это подчеркнет фигуру, - советует Екатерина.
4. ОХ УЖ ЭТИ БЛЕСТКИ
Стиснув зубы и понимая, что это нужно сделать для фото к материалу, Татьяна берет платье с пайетками и идет в примерочную. Из примерочной выплывает Алла Пугачева в молодости. Платье идеально село по фигуре.
Открытая спина выглядит эффектно.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
- Не стоит бояться пайеток. Платье по размеру, мы также выделили талию ремнем. Вырез на спине элегантно открывает кусочек тела. Для девушек размера Pluse Size, которые тоже хотят что-то открыть, этот размер уместен. Сексуально и подчеркивает достоинства, - считает Екатерина.
Ах, какая женщина!
Фото: Алена КУЛЕШОВА
А мне достался топ, похожий на диско-шар, и брюки прямого кроя. Так я еще никогда не блестела.
- Брюки - классические базовые. Верх - это акцент наряда. Ремень сверху помогает создать фигуру песочные часы. На топе образуется юбочка-баска, плечи и бедра уравновешены, - продолжает стилист.
Еще один вариант костюма.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
У Татьяны сектор «Приз» от стилиста. Длинное платье с блестками и сеткой.
- Девушки Pluse Size тоже хотят примерить короткое платье, но это не всегда можно себе позволить. Этот вариант идеален. Внизу - платье-комбинация, которое открывает ноги. Сверху - платье с пайетками и подчеркнутая линия талии, - предлагает еще один вариант для пышек наш эксперт.
Платье-комбинация в сочетании с платьем из блесток.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
А теперь разгадка. Одна из нас действительно вышла из салона с обновкой. В пакете Татьяна забрала с собой... красный комбинезон. Уж очень хочется добавить зимой красок в жизнь.
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