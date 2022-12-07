В Новосибирске воров тайно проносили на склад в мешках — они украли одежду на 8 миллионов рублей

Перед судом предстали шесть жуликов в возрасте от 18 до 42 лет. Фото: Мария НОВИКОВА

Вор в мешке или «троянский конь» как метод совершения преступления, сначала удивил оперативников, потом следователей, теперь и суд. В Дзержинском суде Новосибирска сегодня приговорили шестерых подельников, совершивших серию особо крупных краж. Обчищая складские помещения, фигуранты подошли к делу с выдумкой.

- Женские костюмы 30600, шорты трикотажные 14 тысяч, мужские горнолыжные костюмы 14400, мужские горнолыжные костюмы 18 тысяч, детские горнолыжные костюм 36 тысяч…, - перечисление того, что воришки вынесли со складов заняло у судьи весь рабочий день. Приговор она начала оглашать утром, закончила только под вечер.

Украденные вещи продавали. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Несколько месяцев арендаторы боксов на улице Докучаева только диву давались: с января по сентябрь прошлого года из запертых хранилищ исчезал товар. Сумма ущерба росла, а кто и главное как выносит одежду, оставалось загадкой.

Прошлой осенью пострадавшие предприниматели подкараулили похитителей, а бойцы Росгвардии задержали воришек с поличным.

- Полицейские выяснили, что они снимали ячейку складского помещения, и чтобы не вызвать подозрения у сотрудников охраны проносили подельников в мешках, которые затем тайно проникали в соседние ячейки и похищали оттуда одежду. В дальнейшем они передавали товар 42-летнему организатору группы, который реализовывал похищенные вещи в принадлежащем ему магазине, а также сбывал в различные торговые точки, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе областного главка МВД.

На склад воров заносили в мешках. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Часть похищенного следователи изъяли в ходе обысков. Четверых человек взяли под стражу, двоим избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Перед судом предстали шесть человек в возрасте от 18 до 42 лет. В том числе отец и сын Поддубные.

- Органами предварительного расследования группа лиц в составе 6 человек обвиняется в совершении семи эпизодов хищения чужого имущества в районе Гусинобродского рынка со складов товаров народного потребления в составе организованной группы с причинением ущерба в особо крупном размере на общую сумму в районе 8 млн рублей. Подсудимые вину признавали частично, - пояснила журналисту КП-Новосибирск помощник прокурора Дзержинского района Олеся Бажайкина.

Фигуранты отрицали, что воровали в составе ОПГ и считали недоказанными несколько эпизодов. Но судья решила, что следователи собрали достаточно доказательств. И вынесла обвинительный приговор.

Двое наиболее активных участников группы, среди которых Евгений Поддубный, получили по пять лет колонии общего режима. Его сын Валерий и еще один молодой помощник охотников за чужим добром отделались условными сроками. Еще двоих сообщников лишили свободы на четыре года и четыре месяца.

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