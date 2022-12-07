В этом году в новогодней столице будет насыщенная и незабываемая программа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирск в 2023 году стал столицей Нового года. С декабря идут праздничные приготовления, а впереди еще много ярких фестивалей, волшебных локаций и развлечений. Публикуем полную программу мероприятий новогодней столицы - 2023.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ОГНИ ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЫ

С начала декабря Новосибирск по вечерам превращается в сказочное королевство, где все сверкает и переливается разноцветными огоньками. В Первомайском сквере приземлились сани Деда Мороза с оленями в упряжке. Вход на улицу Ленина предваряют светящиеся ворота, а над перекрытой дорогой протянут огромный потолок из миллиона лампочек. Украшенные елки, ажурные арки и гирлянды в сердце Новосибирска встречаются на каждом шагу.

Новогодний Новосибирск просто не узнать. Фото: Иван МАКЕЕВ

ШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ

Мечтали поводить хоровод с Дедом Морозом, а потом прогуляться с ним по городу? Детские мечты сбываются! 22 декабря Деды Морозы со всей страны съедутся в Новосибирск к церемонии открытия новогодней столицы. Соберутся Дедушки в ККК имени Маяковского в 14.00, и любой желающий сможет лично встретиться, сфотографироваться и поговорить с главными волшебниками страны. На совещании они обсудят важные новогодние вопросы, а в 17.00 выйдут на Красный проспект, неторопливо прогуляются до Театрального сквера и поводят там хоровод у главной елки. Присоединиться сможет любой желающий!

Но на этом чудеса не закончатся. 23 декабря в 14.00 Дедушки отправятся в гастротур по кафе на улице Ленина. Подкрепившись, начнут в Первомайском сквере битву снежков. Сразитесь с ними! Кто кого? 24 декабря в 19.00 участники съезда отправятся на Михайловскую набережную, где откроют самый длинный каток в России!

Сани Деда Мороза уже приземлились в Первомайском сквере. Фото: Иван МАКЕЕВ

В каждом районе Новосибирска 24 и 25 декабря пройдут шоу Дедов Морозов. Публикуем полный список локаций.

24 декабря в 11.00 - парк «Первомайский»

24 декабря в 12.30 - ДК «Приморский»

24 декабря в 14.00 - парк «Затулинский»

24 декабря в 15.30 - парк имени С. М. Кирова

24 декабря в 17.00 - площадь Пименова

25 декабря в 13.00 - парк «Центральный»

25 декабря в 14.30 - парк «Березовая роща»

25 декабря в 16.00 - сквер «Победа»

25 декабря в 18.00 Деды Морозы уедут из Новосибирска на поезде. Их можно проводить в добрый путь на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный.

Каток будет 1300 метров в длину - это не случайно, ведь в следующем году Новосибирску исполнится ровно 130 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

САМЫЙ ДЛИННЫЙ КАТОК В РОССИИ

Новосибирск ставит себе амбициозную цель - 24 декабря в 19.00 на главной сцене Михайловской набережной торжественно планируют открыть самый длинный каток в России, 1300 метров! Первыми на лед выйдут Деды Морозы, новогоднее настроение подарят творческие коллективы.

Со своими коньками можно кататься бесплатно, стоимость проката пока не установлена.

ЯНВАРСКИЕ КАНИКУЛЫ

1 января, когда большинство проснутся к обеду, программа будет не слишком насыщенной, но все равно веселой. Приходите к Театральному скверу в 17.00 в новогодних костюмах, чтобы поводить хоровод вокруг елки. С 2 по 6 января на Михайловской набережной с 12.00 до 15.00 у Домика Снежинки будет проходить Фестиваль снежных баб. Лучших лепщиков снеговиков наградят.

Показать себя можно и в других соревнованиях. 3 января пройдет конкурс на лучший декор саней, 4 января - снежные баталии. Снег станет помощником в проведении конкурсов, эстафет и веселых снежных битв. 5 января - День сибирского валенка, вы узнаете об этой обуви много нового и поучаствуете в веселых валеночных играх. А 6 января все приглашаются на снежную дискотеку!

Целых пять дней в Новосибирске будут лепить снеговиков и выбирать лучшего. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВСЯ РОССИЯ В МОЕМ ГОРОДЕ

Все восемь районов Новосибирска (Центральный, Железнодорожный и Заельцовский объединены в Центральный округ) объединит одна концепция: они представят восемь федеральных округов России. Объехав все восемь районов, вы побываете в восьми федеральных округах и познакомитесь с традициями и особенностями этих мест. Узнаете, как празднуют Новый год на Дальнем Востоке, что принято дарить близким в Приволжье и какое самое популярное новогоднее блюдо на Северном Кавказе.

С 2 по 7 января выйдет на рейс экскурсионный автобус «Первый новогодний маршрут», который отвезет вас на фестиваль каждого округа. Автобусы будут отходить каждый день от ККК имени Маяковского и от Музея на набережной в 11.00.

А вот программа в каждом районе будет длиться с 12.00 до 17.00.

2 января - День Дальневосточного федерального округа в парке «Первомайский»

3 января - День Сибирского федерального округа в парке «Березовая роща»

3 января - День Уральского федерального округа на площади Пименова

4 января - День Приволжского федерального округа в парке имени С. М. Кирова

4 января - День Центрального федерального округа около ДК имени Горького

5 января - День Южного федерального округа в парке «Затулинский»

5 января - День Северо-Кавказского федерального округа в парке «Центральный»

6 января - День Северо-Западного федерального округа в парке отдыха «Звезда»

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗВОН

7 января с 12.00 до 19.00 на Михайловской набережной пройдет Фестиваль колокольных звонов. В нем будут участвовать звонари из всех восьми федеральных округов. На ярмарочных островках тоже возведут колокола на звоннице из бревен, и вы услышите незабываемый трезвон мастеров в исполнении соло и ансамблем. Для любителей живописи на празднике пройдет выставка репродукций колокольных картин русских художников «Звон, написанный кистью».

Под конец на набережной пройдет трогательное прощание с символом новогодней столицы. Снежинку передадут Суздалю. Снежинка будет не обычная, а цифровая, которую сгенерирует touch-экран, установленный в Домике Снежинки.

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