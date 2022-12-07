Что произошло в Новосибирске в ночь на 7 декабря 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 7 декабря. Фото: telegram-канал Rus_criminal.

В соцсетях завирусилось видео, как охранник не пускает в клуб военных в форме. В кадре - секьюрити и посетитель с шевроном цвета российского флага на руке. Военного разворачивают у дверей. Директор клуба дала своё объяснение этому инциденту.

В селе Новокозловское в Барабинском районе местные обсуждают резонансную новость – 17-летнего школьника подозревают в убийстве 62-летнего таксиста. Шофер был зарезан вечером 4 декабря на трассе между селом Новокозловское и деревней Новогутово. Рассказываем, что известно о самом школьнике и этой криминальной истории.

Новосибирские яхтсмены пересели на коньки - ради забега по Обскому морю от пляжа «Звезда» до острова ТаньВань. Необычный вояж помогла устроить погода. Лед на водохранилище сейчас почти ровный, что бывает далеко не каждую зиму.

Новосибирец создал петицию за сохранение мурала с врачом, изображенном на стене дома по улице Фрунзе,4. Ее уже подписали более 800 человек. Это говорит о том, что большинству горожан такой арт-объект нравится и лишаться они его не готовы.